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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11287112881128911290

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 119
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
35%
42
39,00-39,50
9%
11
39,50-40,00
7%
8
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:15

Похід в гори з неповним рюкзаком.

Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?
В пенсіонерів закінчується гривня
Zochan
 
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