Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 бер, 2024 11:15
Похід в гори з неповним рюкзаком.
Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?
Додано: Сер 20 бер, 2024 11:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В пенсіонерів закінчується гривня
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