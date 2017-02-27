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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 бер, 2024 11:15
Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?
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flyman
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Додано: Сер 20 бер, 2024 11:23
flyman написав:Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?
В пенсіонерів закінчується гривня
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Додано: Сер 20 бер, 2024 12:44
flyman написав:
Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?
Тепер має піти вниз. Згідно стратегічного бачення ситуації ІО.
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Investor_K
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Додано: Сер 20 бер, 2024 12:47
Investor_K написав: flyman написав:
Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?
Тепер має піти вниз. Згідно стратегічного бачення ситуації ІО.
Курсова пила: крок назад, два кроки вперед
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Додано: Сер 20 бер, 2024 13:02
Investor_K написав: flyman написав:
Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?
Тепер має піти вниз. Згідно стратегічного бачення ситуації ІО.
до 37.ХХ ?
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Додано: Сер 20 бер, 2024 13:06
somilitark написав:
Єслі шо
alex lem написав:
Щось тута ОВДП геть не побачив, що не чіпатимуть.
, то перепише їх на кота(с)....
а как узнает про именно свой подкравшийся кейс "если шо" ?
Нотариусы оформляют сделки клиентов из реестра должников?
но вобще... мильйон котов приободрился и пошел хвастаться подругам
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flysoulfly
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Додано: Сер 20 бер, 2024 13:09
Andrey2512 написав:
Что за зрада в ветке? До этого такого кипиша не было, хотя доллар и раньше прыгал до 39 и даже 42 было в обменках)
перспектива... ©
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Додано: Сер 20 бер, 2024 13:11
❗️Україна отримала від Єврокомісії перший транш фінансової допомоги на €4,5 млрд з великого пакета на €50 млрд, - глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель
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Додано: Сер 20 бер, 2024 13:13
flysoulfly написав: somilitark написав:
Єслі шо
alex lem написав:
Щось тута ОВДП геть не побачив, що не чіпатимуть.
, то перепише їх на кота(с)....
а как узнает про именно свой подкравшийся кейс "если шо" ?
Нотариусы оформляют сделки клиентов из реестра должников?
но вобще... мильйон котов приободрился и пошел хвастаться подругам
Одни з принципів стоїцизма: "вирішуй проблеми по мірі їх надходження".
Якщо буде закон, то в ньому буде дедлайн, а далі або ішак, або падішах.
Тим часом войовничі хперти активісти з фінанс уа вже шиють мислєпрєступлєнія подіям які не відомо чи настануть в майбутньому.
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