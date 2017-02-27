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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 120
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
35%
42
39,00-39,50
10%
12
39,50-40,00
7%
8
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:15

Похід в гори з неповним рюкзаком.

Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?
В пенсіонерів закінчується гривня
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?

Тепер має піти вниз. Згідно стратегічного бачення ситуації ІО.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 12:47

  Investor_K написав:
  flyman написав:Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?

Тепер має піти вниз. Згідно стратегічного бачення ситуації ІО.

Курсова пила: крок назад, два кроки вперед
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:02

  Investor_K написав:
  flyman написав:Щось сьогодні ріст не такий жвавий як недавно.
Перепочинок і наступного тижня ...?

Тепер має піти вниз. Згідно стратегічного бачення ситуації ІО.

до 37.ХХ ?
sergikkc007
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  somilitark написав:
  alex lem написав: Щось тута ОВДП геть не побачив, що не чіпатимуть.

Єслі шо, то перепише їх на кота(с)....
а как узнает про именно свой подкравшийся кейс "если шо" ?
Нотариусы оформляют сделки клиентов из реестра должников?


но вобще... мильйон котов приободрился и пошел хвастаться подругам :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:09

  Andrey2512 написав:Что за зрада в ветке? До этого такого кипиша не было, хотя доллар и раньше прыгал до 39 и даже 42 было в обменках)
перспектива... ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

❗️Україна отримала від Єврокомісії перший транш фінансової допомоги на €4,5 млрд з великого пакета на €50 млрд, -  глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

🇺🇦 Україна | Новини ‼️
imlex
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:13

  flysoulfly написав:
  somilitark написав:
  alex lem написав: Щось тута ОВДП геть не побачив, що не чіпатимуть.

Єслі шо, то перепише їх на кота(с)....
а как узнает про именно свой подкравшийся кейс "если шо" ?
Нотариусы оформляют сделки клиентов из реестра должников?


но вобще... мильйон котов приободрился и пошел хвастаться подругам :)

Одни з принципів стоїцизма: "вирішуй проблеми по мірі їх надходження".
Якщо буде закон, то в ньому буде дедлайн, а далі або ішак, або падішах.
Тим часом войовничі хперти активісти з фінанс уа вже шиють мислєпрєступлєнія відносно до подій, які не відомо чи настануть в майбутньому.

P.S.
продовжуєм усрєднятися на рості курсу (поки не просів на новині про допомогу ЄС) і закупляєм військові ОВДП
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 бер, 2024 13:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:19

  imlex написав:❗️Україна отримала від Єврокомісії перший транш фінансової допомоги на €4,5 млрд з великого пакета на €50 млрд, -  глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

🇺🇦 Україна | Новини ‼️

весняна "квартирка можливостей" злити на піку валюту закривається
flyman
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