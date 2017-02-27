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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 бер, 2024 13:35
продовжуєм усрєднятися на рості курсу (поки не просів на новині про допомогу ЄС
а новина, що штатники знов на місяць офіційно відклали навіть розгляд допомоги Україні, - ще до вас не дійшла? ну ОК.
До пишних - дійшла
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flysoulfly
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Додано: Сер 20 бер, 2024 13:57
flysoulfly написав:
продовжуєм усрєднятися на рості курсу (поки не просів на новині про допомогу ЄС
а новина, що штатники знов на місяць офіційно відклали навіть розгляд допомоги Україні, - ще до вас не дійшла? ну ОК.
До пишних - дійшла
новина на +2..+3 копійки росту, "стрибок дохлої кішки"
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flyman
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Додано: Сер 20 бер, 2024 14:01
flyman написав: flysoulfly написав:
продовжуєм усрєднятися на рості курсу (поки не просів на новині про допомогу ЄС
а новина, що штатники знов на місяць офіційно відклали навіть розгляд допомоги Україні, - ще до вас не дійшла? ну ОК.
До пишних - дійшла
новина на +2..+3 копійки росту, "стрибок дохлої кішки"
не знаю, не знаю. Но мой южный маркер - курс поднял с утра на +5 а днем еще на +5 . Итого +40 от вчерашнего. "Адеса" пока не верит в ваши хорошие новости.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 14:13
imlex написав:
❗️Україна отримала від Єврокомісії перший транш фінансової допомоги на €4,5 млрд з великого пакета на €50 млрд, - глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель
🇺🇦 Україна | Новини ‼️
50 млрд євро на чотири роки
Україна гарантовано отримає перші два транші в межах Ukraine Faciility – 4,5 млрд євро у березні та 1,5 млрд євро у квітні, наступні ж будуть прив'язані до плану реформ.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 14:39
imlex написав:
❗️Україна отримала від Єврокомісії перший транш фінансової допомоги на €4,5 млрд з великого пакета на €50 млрд, - глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель
МБ відреагував падінням курсу з 39,15 (max сьогодні 39,2) до 39,065, зниження триває.
Питання: коли наступний транш? Якби щомісяця давали...
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