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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11289112901129111292>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 120
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
35%
42
39,00-39,50
10%
12
39,50-40,00
7%
8
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:35

продовжуєм усрєднятися на рості курсу (поки не просів на новині про допомогу ЄС
а новина, що штатники знов на місяць офіційно відклали навіть розгляд допомоги Україні, - ще до вас не дійшла? ну ОК.
До пишних - дійшла
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:57

  flysoulfly написав:
продовжуєм усрєднятися на рості курсу (поки не просів на новині про допомогу ЄС
а новина, що штатники знов на місяць офіційно відклали навіть розгляд допомоги Україні, - ще до вас не дійшла? ну ОК.
До пишних - дійшла

новина на +2..+3 копійки росту, "стрибок дохлої кішки"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:01

  flyman написав:
  flysoulfly написав:
продовжуєм усрєднятися на рості курсу (поки не просів на новині про допомогу ЄС
а новина, що штатники знов на місяць офіційно відклали навіть розгляд допомоги Україні, - ще до вас не дійшла? ну ОК.
До пишних - дійшла

новина на +2..+3 копійки росту, "стрибок дохлої кішки"

не знаю, не знаю. Но мой южный маркер - курс поднял с утра на +5 а днем еще на +5 . Итого +40 от вчерашнего. "Адеса" пока не верит в ваши хорошие новости.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:13

  imlex написав:❗️Україна отримала від Єврокомісії перший транш фінансової допомоги на €4,5 млрд з великого пакета на €50 млрд, -  глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

🇺🇦 Україна | Новини ‼️

50 млрд євро на чотири роки
Україна гарантовано отримає перші два транші в межах Ukraine Faciility – 4,5 млрд євро у березні та 1,5 млрд євро у квітні, наступні ж будуть прив'язані до плану реформ.
Yarema
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:39

  imlex написав:❗️Україна отримала від Єврокомісії перший транш фінансової допомоги на €4,5 млрд з великого пакета на €50 млрд, -  глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель
МБ відреагував падінням курсу з 39,15 (max сьогодні 39,2) до 39,015, зниження триває.
Питання: коли наступний транш реально?
Обіцянка в 1,5 млрд € в квітні - лише обіцянка, скільки їх не виконували, і сума дещо замала, а далі - невідомість.
Якби ж щомісяця давали...
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:29

  Denik написав:Скоріше за все наступного тижня донизу...

В мене був прогноз від 12 березня.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Офіційний курс на 21 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1399 грн за 1 долар (+0,0061 грн).

Курс євро становитиме 42,4394 гривень за 1 євро (-0,0247 грн).
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:53

Visky в цьому році буде з ЄС по 1.5 млрд в місяць йти і ще МВФ трохи дасть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Приват24 опустив купівлю 39 до 38.85.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:14

  Denik написав:
  Denik написав:Скоріше за все наступного тижня донизу...

В мене був прогноз від 12 березня.

От якби ви 12 березня спрогнозували, що курс зростатиме щодня протягом наступних днів, як і трапилось насправді, а потім трошки опуститься, то можна було б поаплодувати. А так ...
Нагадаю, що 12.03.24 курс НБУ був 38.38 за доллар, а на завтра 21.03.24 буде вище 39.
citramon
 
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