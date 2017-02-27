а новина, що штатники знов на місяць офіційно відклали навіть розгляд допомоги Україні, - ще до вас не дійшла? ну ОК.продовжуєм усрєднятися на рості курсу (поки не просів на новині про допомогу ЄС
До пишних - дійшла
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 бер, 2024 13:35
а новина, що штатники знов на місяць офіційно відклали навіть розгляд допомоги Україні, - ще до вас не дійшла? ну ОК.
До пишних - дійшла
Додано: Сер 20 бер, 2024 13:57
Додано: Сер 20 бер, 2024 14:01
не знаю, не знаю. Но мой южный маркер - курс поднял с утра на +5 а днем еще на +5 . Итого +40 от вчерашнего. "Адеса" пока не верит в ваши хорошие новости.
Додано: Сер 20 бер, 2024 14:13
50 млрд євро на чотири роки
Україна гарантовано отримає перші два транші в межах Ukraine Faciility – 4,5 млрд євро у березні та 1,5 млрд євро у квітні, наступні ж будуть прив'язані до плану реформ.
Додано: Сер 20 бер, 2024 14:39
МБ відреагував падінням курсу з 39,15 (max сьогодні 39,2) до 39,015, зниження триває.
Питання: коли наступний транш реально?
Обіцянка в 1,5 млрд € в квітні - лише обіцянка, скільки їх не виконували, і сума дещо замала, а далі - невідомість.
Якби ж щомісяця давали...
Додано: Сер 20 бер, 2024 15:29
Додано: Сер 20 бер, 2024 15:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Офіційний курс на 21 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1399 грн за 1 долар (+0,0061 грн).
Курс євро становитиме 42,4394 гривень за 1 євро (-0,0247 грн).
Додано: Сер 20 бер, 2024 15:53
Visky в цьому році буде з ЄС по 1.5 млрд в місяць йти і ще МВФ трохи дасть.
Додано: Сер 20 бер, 2024 16:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Приват24 опустив купівлю 39 до 38.85.
Додано: Сер 20 бер, 2024 16:14
От якби ви 12 березня спрогнозували, що курс зростатиме щодня протягом наступних днів, як і трапилось насправді, а потім трошки опуститься, то можна було б поаплодувати. А так ...
Нагадаю, що 12.03.24 курс НБУ був 38.38 за доллар, а на завтра 21.03.24 буде вище 39.
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