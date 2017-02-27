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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 бер, 2024 16:16
Дюрі-бачі написав:Visky
в цьому році буде з ЄС по 1.5 млрд в місяць йти і ще МВФ трохи дасть.
1.5*12міс=18 млрд
18-12.5=5.5 млрд
Звідки ще 5.5 млрд візьметься?
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:28
viewtopic.php?p=5701028#p5701028
Дюрі-бачі написав:Visky
в цьому році буде з ЄС по 1.5 млрд в місяць йти і ще МВФ трохи дасть.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 17:41
citramon написав:
От якби ви 12 березня спрогнозували, що курс зростатиме щодня протягом наступних днів, як і трапилось насправді, а потім трошки опуститься, то можна було б поаплодувати. А так ...
Нагадаю, що 12.03.24 курс НБУ був 38.38 за доллар, а на завтра 21.03.24 буде вище 39.
Знав би прікуп - жив би в Сочі...
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Додано: Сер 20 бер, 2024 17:45
citramon написав: Denik написав: Denik написав:
Скоріше за все наступного тижня донизу...
В мене був прогноз від 12 березня.
От якби ви 12 березня спрогнозували, що курс зростатиме щодня протягом наступних днів, як і трапилось насправді, а потім трошки опуститься, то можна було б поаплодувати. А так ...
Нагадаю, що 12.03.24 курс НБУ був 38.38 за доллар, а на завтра 21.03.24 буде вище 39.
О, то Ви звикли ще й на блюдечко з блакитною каємочкою, як казав Остап)
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