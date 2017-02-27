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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11289112901129111292

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 121
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
35%
42
39,00-39,50
10%
12
39,50-40,00
7%
9
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:16

  Дюрі-бачі написав:Visky в цьому році буде з ЄС по 1.5 млрд в місяць йти і ще МВФ трохи дасть.

1.5*12міс=18 млрд
18-12.5=5.5 млрд
Звідки ще 5.5 млрд візьметься?
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:28

  Дюрі-бачі написав:Visky в цьому році буде з ЄС по 1.5 млрд в місяць йти і ще МВФ трохи дасть.

viewtopic.php?p=5701028#p5701028
Yarema
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  citramon написав:От якби ви 12 березня спрогнозували, що курс зростатиме щодня протягом наступних днів, як і трапилось насправді, а потім трошки опуститься, то можна було б поаплодувати. А так ...
Нагадаю, що 12.03.24 курс НБУ був 38.38 за доллар, а на завтра 21.03.24 буде вище 39.

Знав би прікуп - жив би в Сочі...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:45

  citramon написав:
  Denik написав:
  Denik написав:Скоріше за все наступного тижня донизу...

В мене був прогноз від 12 березня.

От якби ви 12 березня спрогнозували, що курс зростатиме щодня протягом наступних днів, як і трапилось насправді, а потім трошки опуститься, то можна було б поаплодувати. А так ...
Нагадаю, що 12.03.24 курс НБУ був 38.38 за доллар, а на завтра 21.03.24 буде вище 39.


О, то Ви звикли ще й на блюдечко з блакитною каємочкою, як казав Остап)
Gennadiy777
 
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