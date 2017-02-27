1.5*12міс=18 млрд
18-12.5=5.5 млрд
Звідки ще 5.5 млрд візьметься?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 бер, 2024 16:16
Додано: Сер 20 бер, 2024 16:28
viewtopic.php?p=5701028#p5701028
Додано: Сер 20 бер, 2024 17:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Знав би прікуп - жив би в Сочі...
Додано: Сер 20 бер, 2024 17:45
О, то Ви звикли ще й на блюдечко з блакитною каємочкою, як казав Остап)
Додано: Сер 20 бер, 2024 18:23
Щодня для руху курсу в тому чи іншому напрямку є кілька причин. Одні штовхають вгору, інші вниз.
На сьогодні є новина про виділення допомоги від ЄС, і одночасно з протилежним вектором:
Проте визначити і констатувати яка з новин задасть вектор руху курсу саме сьогодні можливо лише постфактум. Коли вже побачили рух.
Але, хоч всі знають новини для завтра, проте ніхто не може сказати яка з них спрацює завтра.
Додано: Сер 20 бер, 2024 18:28
Дефіцит торгівлі товарами у лютому скоротився до $1,55 млрд. У 2023 році він складав $2,28 млрд на місяць
Україна у лютому експортувала товарів на $3,4 млрд, що дорівнює результату січня та майже на 2% більше, ніж у лютому минулого року. Імпорт товарів порівняно з січнем скоротився на 2,3% – до $4,96 млрд, а в порівнянні з лютим 2023 року зафіксовано падіння на 6%. У результаті дефіцит торгівлі товарами скоротився до $1,55 млрд з $1,68 млрд у січні. Про це свідчать дані Державної митної служби України.
Ключові факти
Експорт зерна у лютому досяг рекордного для воєнного часу показника у 5,8 млн т – $950 млн у грошовому еквіваленті. Це на 8% більше експорту за січень 2024 року, але на 12% нижче, ніж у лютому минулого року – здебільшого через падіння світових цін на зернові.
Завдяки розширенню морського коридору у лютому вдалося експортувати 2,55 млн т залізорудної сировини на $260 млн, що на 13% менше від проривного січня, але в 2,3 раза більше показника лютого 2023 року.
Експорт чорних металів і виробів з них у лютому становив 0,55 млн т на суму $340 млн, що майже дорівнює обсягам січня цього року та на 21% більше порівняно з лютим 2023 року.
В умовах часткового блокування кордону польськими протестувальниками, а також освоєння альтернативних шляхів зовнішньої торгівлі імпорт з Польщі у лютому скоротився на 10% в порівнянні із січнем – до $509 млн, а експорт скоротився на 7% – до $319 млн.
У лютому Україна імпортувала дронів на $89,5 млн, що на 10% менше, ніж у січні цього року, проте у 124 разів більше в порівнянні з лютим минулого року.
Загалом за підсумками лютого дефіцит зовнішньої торгівлі товарами скоротився до $1,55 млрд. Для порівняння: у січні цей показник становив $1,68 млрд, а у 2023 році – в середньому $2,28 млрд на місяць.
Додано: Сер 20 бер, 2024 18:51
А що тут думати?
НБУ несподівано знизив ставку, став менше зливати валюти, про що ще можна говорити?
Тільки про керовану і плавну девальвацію)))
Інфляція стабілізувалась, можна похуліганити з курсом, але головне це той факт, що західної фінансової допомоги буде недостатьно, враховуючи сьогодення.
Зрозуміло, що від Америки ми не дочекаємся живих грошей, хоч би зброю дали.
А від Європи 18 ярдів євро заплановано на цей рік, тобто більшість суми з 50-ти ярдов "програми" прийде в пеший рік . Ми і так випросили не рівномірний розподіл допомоги, Європа хотіла по 12 з хвостиком кожен рік наливати...
До чого це я все веду, що треба тримати в голові майбутні періоди і враховувати це в своїх планах, що і робить уряд і НБУ.
Валютний баланс не сходиться, треба менше зливати валюти...
Менше зливати валюти можна тільки девальвувавши гривню, чим НБУ і занявся, сьогодні невеличкий відкат, але рух вгору продовжиться, бо навіть вчорашні 90 лямів доларів інтевенцій то забагато для весни, плюс резерви теж не безмежні, треба їх берегти, бо більше джерел фінансування дефіциту бюджета не видно...
НБУ все правильно робить, так що висоту 40 будемо брати, може навіть вже на наступному тижні.
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