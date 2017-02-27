Додано: Сер 20 бер, 2024 18:28

Дефіцит торгівлі товарами у лютому скоротився до $1,55 млрд. У 2023 році він складав $2,28 млрд на місяць



Україна у лютому експортувала товарів на $3,4 млрд, що дорівнює результату січня та майже на 2% більше, ніж у лютому минулого року. Імпорт товарів порівняно з січнем скоротився на 2,3% – до $4,96 млрд, а в порівнянні з лютим 2023 року зафіксовано падіння на 6%. У результаті дефіцит торгівлі товарами скоротився до $1,55 млрд з $1,68 млрд у січні. Про це свідчать дані Державної митної служби України.



Ключові факти



Експорт зерна у лютому досяг рекордного для воєнного часу показника у 5,8 млн т – $950 млн у грошовому еквіваленті. Це на 8% більше експорту за січень 2024 року, але на 12% нижче, ніж у лютому минулого року – здебільшого через падіння світових цін на зернові.

Завдяки розширенню морського коридору у лютому вдалося експортувати 2,55 млн т залізорудної сировини на $260 млн, що на 13% менше від проривного січня, але в 2,3 раза більше показника лютого 2023 року.

Експорт чорних металів і виробів з них у лютому становив 0,55 млн т на суму $340 млн, що майже дорівнює обсягам січня цього року та на 21% більше порівняно з лютим 2023 року.

В умовах часткового блокування кордону польськими протестувальниками, а також освоєння альтернативних шляхів зовнішньої торгівлі імпорт з Польщі у лютому скоротився на 10% в порівнянні із січнем – до $509 млн, а експорт скоротився на 7% – до $319 млн.

У лютому Україна імпортувала дронів на $89,5 млн, що на 10% менше, ніж у січні цього року, проте у 124 разів більше в порівнянні з лютим минулого року.

Загалом за підсумками лютого дефіцит зовнішньої торгівлі товарами скоротився до $1,55 млрд. Для порівняння: у січні цей показник становив $1,68 млрд, а у 2023 році – в середньому $2,28 млрд на місяць.