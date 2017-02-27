|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 бер, 2024 23:09
somilitark написав: Kate0000 написав:
Але, хоч всі знають новини для завтра, проте ніхто не може сказати яка з них спрацює завтра.
НБУ все правильно робить, так що висоту 40 будемо брати, може навіть вже на наступному тижні.
Ні, не будемо.
Ні на наступному тижні, ні у наступному місяці.//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3925
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 бер, 2024 23:11
На наступному тижні, скорше, будемо брати глибину 38,60
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3925
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33986
|36808325
|
|
|1919
|13204649
|
|
|7978
|23160514
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|