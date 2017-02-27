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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11290112911129211293

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 122
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
42
39,00-39,50
10%
12
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:09

  somilitark написав:
  Kate0000 написав:
Але, хоч всі знають новини для завтра, проте ніхто не може сказати яка з них спрацює завтра.

НБУ все правильно робить, так що висоту 40 будемо брати, може навіть вже на наступному тижні.

Ні, не будемо.
Ні на наступному тижні, ні у наступному місяці.//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:11

На наступному тижні, скорше, будемо брати глибину 38,60
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 08:32

  asti написав:На наступному тижні, скорше, будемо брати глибину 38,60

Може це буде штурм вершини?)
oleg49
 
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