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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 бер, 2024 23:09
somilitark написав: Kate0000 написав:
Але, хоч всі знають новини для завтра, проте ніхто не може сказати яка з них спрацює завтра.
НБУ все правильно робить, так що висоту 40 будемо брати, може навіть вже на наступному тижні.
Ні, не будемо.
Ні на наступному тижні, ні у наступному місяці.//)
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Додано: Сер 20 бер, 2024 23:11
На наступному тижні, скорше, будемо брати глибину 38,60
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Додано: Чет 21 бер, 2024 08:32
asti написав:
На наступному тижні, скорше, будемо брати глибину 38,60
Може це буде штурм вершини?)
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Додано: Чет 21 бер, 2024 09:32
Україна отримала кредит від Канади у розмірі 2 мільярди канадських доларів для бюджетної підтримки.
Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Twitter (Х)
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Додано: Чет 21 бер, 2024 09:58
J написав:
Україна отримала кредит від Канади у розмірі 2 мільярди канадських доларів для бюджетної підтримки.
Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Twitter (Х)
Вообще-то $1,5 млрд.
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sailed
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Додано: Чет 21 бер, 2024 10:06
sailed написав: J написав:
Україна отримала кредит від Канади у розмірі 2 мільярди канадських доларів для бюджетної підтримки.
Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Twitter (Х)
Вообще-то $1,5 млрд.
2 мільярди канадських доларів
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J
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Додано: Чет 21 бер, 2024 11:03
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Додано: Чет 21 бер, 2024 11:11
Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?
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edgar_po
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Додано: Чет 21 бер, 2024 11:27
edgar_po написав:
Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?
Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
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Додано: Чет 21 бер, 2024 11:28
somilitark написав:
так що висоту 40 будемо брати, може навіть вже на наступному тижні.
А як же аграрії?)) Невже НЕ будуть зливати свої баули з долярами?))
Чи вони вже злили, а ми і не помітили?(не відчули на курсі)
Але, якщо б 2 тижні тому, курс не почав рости, а навпаки, занурився під 38 - то 100% ви(а може і ще хтось) співали б в унісон про аграріїв і їх посівну
Ехххххххх, що тут скажеш...
Краще - приходьте всі валютні гуру/експерти до мене... - я вам дам ганчірку і трохи соляри... - будете мити снаряди, то хоч більше толку буде!
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