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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11291112921129311294>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 122
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
42
39,00-39,50
10%
12
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:09

  somilitark написав:
  Kate0000 написав:
Але, хоч всі знають новини для завтра, проте ніхто не може сказати яка з них спрацює завтра.

НБУ все правильно робить, так що висоту 40 будемо брати, може навіть вже на наступному тижні.

Ні, не будемо.
Ні на наступному тижні, ні у наступному місяці.//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:11

На наступному тижні, скорше, будемо брати глибину 38,60
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 08:32

  asti написав:На наступному тижні, скорше, будемо брати глибину 38,60

Може це буде штурм вершини?)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Україна отримала кредит від Канади у розмірі 2 мільярди канадських доларів для бюджетної підтримки.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Twitter (Х)
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:58

  J написав:Україна отримала кредит від Канади у розмірі 2 мільярди канадських доларів для бюджетної підтримки.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Twitter (Х)

Вообще-то $1,5 млрд.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:06

  sailed написав:
  J написав:Україна отримала кредит від Канади у розмірі 2 мільярди канадських доларів для бюджетної підтримки.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Twitter (Х)

Вообще-то $1,5 млрд.

2 мільярди канадських доларів
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:03

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edgar_po написав:Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?

Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:28

Валютні флюгери вони такі))

  somilitark написав:так що висоту 40 будемо брати, може навіть вже на наступному тижні.
А як же аграрії?)) Невже НЕ будуть зливати свої баули з долярами?))
Чи вони вже злили, а ми і не помітили?(не відчули на курсі)

Але, якщо б 2 тижні тому, курс не почав рости, а навпаки, занурився під 38 - то 100% ви(а може і ще хтось) співали б в унісон про аграріїв і їх посівну ;)

Ехххххххх, що тут скажеш...

Краще - приходьте всі валютні гуру/експерти до мене... - я вам дам ганчірку і трохи соляри... - будете мити снаряди, то хоч більше толку буде! :D
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