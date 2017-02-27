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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 122
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
42
39,00-39,50
10%
12
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Краще - приходьте всі валютні гуру/експерти до мене... - я вам дам ганчірку і трохи соляри... - будете мити снаряди, то хоч більше толку буде!

Та я вже тут.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:44

  Василь-Рівне написав:
  edgar_po написав:Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?

Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
всі три новини були такі раптові-раптові, ні на один транш ніхто ж з казначеїв не очікував :?
джяст інвізбл хенд оф ма'кет :mrgreen:
онлі
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
Та що ви кажете, жоден казначей не знав (особливо НБУ), що зайде 4,5 млрд. До чого тут ринок, якого немає ?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:всі три новини були такі раптові-раптові, ні на один транш ніхто ж з казначеїв не очікував :?
джяст інвізбл хенд оф ма'кет :mrgreen:
онлі

Ваш тупорилий висер надзвичайно цінний для мене і форумчан, продовжуйте і надалі показувати свій IQ рівень, хоча ... сьогодні ... всесвітній день людей з синдромом дауна, тому весь день Ваш можете веселитись, але лише до завтра, ОК? :wink:
Василь-Рівне
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