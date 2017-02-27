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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:29
Успіх написав:
Краще - приходьте всі валютні гуру/експерти до мене... - я вам дам ганчірку і трохи соляри... - будете мити снаряди, то хоч більше толку буде!
Та я вже тут.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 11:44
Василь-Рівне написав: edgar_po написав:
Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?
Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
всі три новини були такі раптові-раптові, ні на один транш ніхто ж з казначеїв не очікував
джяст інвізбл хенд оф ма'кет
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:04
Василь-Рівне написав:
Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
Та що ви кажете, жоден казначей не знав (особливо НБУ), що зайде 4,5 млрд. До чого тут ринок, якого немає ?
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:07
flysoulfly написав:
всі три новини були такі раптові-раптові, ні на один транш ніхто ж з казначеїв не очікував
джяст інвізбл хенд оф ма'кет
онлі
Ваш тупорилий висер надзвичайно цінний для мене і форумчан, продовжуйте і надалі показувати свій IQ рівень, хоча ... сьогодні ... всесвітній день людей з синдромом дауна, тому весь день Ваш можете веселитись, але лише до завтра, ОК?
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