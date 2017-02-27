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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:44
Василь-Рівне написав: edgar_po написав:
Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?
Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
всі три новини були такі раптові-раптові, ні на один транш ніхто ж з казначеїв не очікував
джяст інвізбл хенд оф ма'кет
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:04
Василь-Рівне написав:
Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
Та що ви кажете, жоден казначей не знав (особливо НБУ), що зайде 4,5 млрд. До чого тут ринок, якого немає ?
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:12
Василь-Рівне написав: edgar_po написав:
Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?
Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
Новини, транші... Типове зниження від НБУ по четвергам.
Якщо завтра, або в понеділок вгору, то в нас дійсно "джяст інвізбл хенд оф ма'кет"
. Якшо ні- то транші на щось все-таки впливають. Подивимось.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:24
edgar_po написав:
До чого тут ринок, якого немає ?
Я працюю в бізнесі для мене він є зі всіма його плюшками: коливанням курсів, конкуренцією, блокуванням кордону, сюрпризами від Гетьманцеа і КО, але для декого ринку немає, є лише зарплата або пенсія, ок, без питань.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:27
а з приводу аграріїв - реальний вплив є у 3 кварталі місяця, коли збирають врожай й йде великий експорт саме ячміню та пшениці. значний вплив весною - під великим сумнівом (якщо цікаво можемо обговорити на вихідних). й ще є така думка, що на відміну від форумчан, селяни тримають гроші не у валюті, а у зерні. й під посівну продають не бакси...
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:40
Василь-Рівне написав: edgar_po написав:
Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?
Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
не згоден з обома твердженнями.
бо гри немає. у НБУ немає потреби продавати гроші на міжбанку - неодноразово вже казав, НБУ продає лише під заявки під купівлю.
й відповідно на новини реагує не ринок, а керівництво НБУ, яке визначає методику продаж, від чого власне й залежить напрямок руху курсу на міжбанку.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:50
Успіх а який у них прибутк від демобілізації?
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:59
Дюрі-бачі написав:Успіх
а який у них прибутк від демобілізації?
Рейтинг/виграти наступні вибори
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Додано: Чет 21 бер, 2024 13:02
Успіх написав: Дюрі-бачі написав:Успіх
а який у них прибутк від демобілізації?
Рейтинг/виграти наступні вибори
Для них вибори вже не проблема.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 13:09
edgar_po написав:Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?
Якщо і почалась, то вже закінчилась або взяла паузу.
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