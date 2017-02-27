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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 123
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
15%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
42
39,00-39,50
10%
12
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:44

  Василь-Рівне написав:
  edgar_po написав:Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?

Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
всі три новини були такі раптові-раптові, ні на один транш ніхто ж з казначеїв не очікував :?
джяст інвізбл хенд оф ма'кет :mrgreen:
онлі
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
Та що ви кажете, жоден казначей не знав (особливо НБУ), що зайде 4,5 млрд. До чого тут ринок, якого немає ?
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:12

  Василь-Рівне написав:
  edgar_po написав:Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?

Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини

Новини, транші... Типове зниження від НБУ по четвергам. :) Якщо завтра, або в понеділок вгору, то в нас дійсно "джяст інвізбл хенд оф ма'кет" :). Якшо ні- то транші на щось все-таки впливають. Подивимось.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edgar_po написав:До чого тут ринок, якого немає ?

Я працюю в бізнесі для мене він є зі всіма його плюшками: коливанням курсів, конкуренцією, блокуванням кордону, сюрпризами від Гетьманцеа і КО, але для декого ринку немає, є лише зарплата або пенсія, ок, без питань.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:27

а з приводу аграріїв - реальний вплив є у 3 кварталі місяця, коли збирають врожай й йде великий експорт саме ячміню та пшениці. значний вплив весною - під великим сумнівом (якщо цікаво можемо обговорити на вихідних). й ще є така думка, що на відміну від форумчан, селяни тримають гроші не у валюті, а у зерні. й під посівну продають не бакси...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:40

  Василь-Рівне написав:
  edgar_po написав:Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?

Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини

не згоден з обома твердженнями. 8)

бо гри немає. у НБУ немає потреби продавати гроші на міжбанку - неодноразово вже казав, НБУ продає лише під заявки під купівлю.

й відповідно на новини реагує не ринок, а керівництво НБУ, яке визначає методику продаж, від чого власне й залежить напрямок руху курсу на міжбанку.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:50

Успіх а який у них прибутк від демобілізації?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:59

  Дюрі-бачі написав:Успіх а який у них прибутк від демобілізації?

Рейтинг/виграти наступні вибори
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Успіх а який у них прибутк від демобілізації?

Рейтинг/виграти наступні вибори
Для них вибори вже не проблема.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

edgar_po написав:Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?
Якщо і почалась, то вже закінчилась або взяла паузу.
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