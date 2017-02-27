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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11292112931129411295

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 124
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
15%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
42
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:29

Курс немного сдвинулся на МБ вниз. Ждемс в этом месяце транш от МВФ и тогда оконч. начнём идти вниз к летним показ.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:21

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Успіх а який у них прибутк від демобілізації?

Рейтинг/виграти наступні вибори



а хіба будуть вибори?
Raymond
 
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