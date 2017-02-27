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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:29
Курс немного сдвинулся на МБ вниз. Ждемс в этом месяце транш от МВФ и тогда оконч. начнём идти вниз к летним показ.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 21 бер, 2024 14:21
Успіх написав: Дюрі-бачі написав:Успіх
а який у них прибутк від демобілізації?
Рейтинг/виграти наступні вибори
а хіба будуть вибори?
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Raymond
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Hotab
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