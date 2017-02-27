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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11291112921129311294

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 124
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
15%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
42
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edgar_po написав:До чого тут ринок, якого немає ?

Я працюю в бізнесі для мене він є зі всіма його плюшками: коливанням курсів, конкуренцією, блокуванням кордону, сюрпризами від Гетьманцеа і КО, але для декого ринку немає, є лише зарплата або пенсія, ок, без питань.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:27

а з приводу аграріїв - реальний вплив є у 3 кварталі місяця, коли збирають врожай й йде великий експорт саме ячміню та пшениці. значний вплив весною - під великим сумнівом (якщо цікаво можемо обговорити на вихідних). й ще є така думка, що на відміну від форумчан, селяни тримають гроші не у валюті, а у зерні. й під посівну продають не бакси...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:40

  Василь-Рівне написав:
  edgar_po написав:Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?

Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини

не згоден з обома твердженнями. 8)

бо гри немає. у НБУ немає потреби продавати гроші на міжбанку - неодноразово вже казав, НБУ продає лише під заявки під купівлю.

й відповідно на новини реагує не ринок, а керівництво НБУ, яке визначає методику продаж, від чого власне й залежить напрямок руху курсу на міжбанку.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

edgar_po написав:Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?
Якщо і почалась, то вже закінчилась або взяла паузу.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:29

Курс немного сдвинулся на МБ вниз. Ждемс в этом месяце транш от МВФ и тогда оконч. начнём идти вниз к летним показ.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вчора НБУ вилив 170 лямів доларів. Солідно, при середніх торгах 200 лямів...Можна сказати навіть переливав потребу бажаючих валюти.
Сьогодні теж напевне 100 мінімум залив, щоб всіх переконати в русі вниз, солідна інтервенція відверто зламала тренд на зростання і курс розвернувся, а вже сьогодні після обіда рухнув, коли напевне прокинулися експортери.
Ось такий український форекс, я знову не вгадав, 40 напевне не буде в цьому місяці.
Готівка щось досить високо тримається, 39 на 39.07 Київ світить, трохи дивна ситуація, провалились на налі не дуже сильно...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:15

Євро-рекорд

Офіційний курс на 22 березня 2024 року
U38,9234 грн за 1 долар (-0,2165 грн).
42,4693 грн за 1 євро (+0,0299 грн). Новий максимум після 20 березня (42,4641 гривень).
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:Курс немного сдвинулся на МБ вниз. Ждемс в этом месяце транш от МВФ и тогда оконч. начнём идти вниз к летним показ.
Ви забуваєте про основне - військова допомога США(голосування знову відкладене), цього тижня були чіткі сигнали. Після сенатора США Ліндсі Грема, в Україну прибув голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, який також "несе" про мобілізацію, але без зброї... Таке враження, що доля військової допомоги США - "вирішена" :(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:02

  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Курс немного сдвинулся на МБ вниз. Ждемс в этом месяце транш от МВФ и тогда оконч. начнём идти вниз к летним показ.
Ви забуваєте про основне - військова допомога США(голосування знову відкладене), цього тижня були чіткі сигнали. Після сенатора США Ліндсі Грема, в Україну прибув голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, який також "несе" про мобілізацію, але без зброї... Таке враження, що доля військової допомоги США - "вирішена" :(

Ну, все зрозуміло. Від вас - мобілізація, а ми подумаємо про допомогу.
Навуходоносор
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