Я працюю в бізнесі для мене він є зі всіма його плюшками: коливанням курсів, конкуренцією, блокуванням кордону, сюрпризами від Гетьманцеа і КО, але для декого ринку немає, є лише зарплата або пенсія, ок, без питань.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:27
а з приводу аграріїв - реальний вплив є у 3 кварталі місяця, коли збирають врожай й йде великий експорт саме ячміню та пшениці. значний вплив весною - під великим сумнівом (якщо цікаво можемо обговорити на вихідних). й ще є така думка, що на відміну від форумчан, селяни тримають гроші не у валюті, а у зерні. й під посівну продають не бакси...
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:40
не згоден з обома твердженнями.
бо гри немає. у НБУ немає потреби продавати гроші на міжбанку - неодноразово вже казав, НБУ продає лише під заявки під купівлю.
й відповідно на новини реагує не ринок, а керівництво НБУ, яке визначає методику продаж, від чого власне й залежить напрямок руху курсу на міжбанку.
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Якщо і почалась, то вже закінчилась або взяла паузу.
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:29
Курс немного сдвинулся на МБ вниз. Ждемс в этом месяце транш от МВФ и тогда оконч. начнём идти вниз к летним показ.
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вчора НБУ вилив 170 лямів доларів. Солідно, при середніх торгах 200 лямів...Можна сказати навіть переливав потребу бажаючих валюти.
Сьогодні теж напевне 100 мінімум залив, щоб всіх переконати в русі вниз, солідна інтервенція відверто зламала тренд на зростання і курс розвернувся, а вже сьогодні після обіда рухнув, коли напевне прокинулися експортери.
Ось такий український форекс, я знову не вгадав, 40 напевне не буде в цьому місяці.
Готівка щось досить високо тримається, 39 на 39.07 Київ світить, трохи дивна ситуація, провалились на налі не дуже сильно...
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:15
Євро-рекорд
Офіційний курс на 22 березня 2024 року
U38,9234 грн за 1 долар (-0,2165 грн).
42,4693 грн за 1 євро (+0,0299 грн). Новий максимум після 20 березня (42,4641 гривень).
Додано: Чет 21 бер, 2024 17:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ви забуваєте про основне - військова допомога США(голосування знову відкладене), цього тижня були чіткі сигнали. Після сенатора США Ліндсі Грема, в Україну прибув голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, який також "несе" про мобілізацію, але без зброї... Таке враження, що доля військової допомоги США - "вирішена"
Додано: Чет 21 бер, 2024 18:02
Ну, все зрозуміло. Від вас - мобілізація, а ми подумаємо про допомогу.
Додано: Чет 21 бер, 2024 19:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вовремя слился 39.10
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