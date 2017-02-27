Трішки ставок Банк Англії зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25% річних за підсумками березневого засідання, йдеться у повідомленні британського ЦП.
Рішення співпало з прогнозами учасників ринку та аналітиків. На даний момент ставка знаходиться на максимальній позначці з 2008 року. Ставка тримається на цьому рівні з вересня, до того вона підвищувалася за підсумками 14 засідань поспіль.
Керівництво британського ЦП наголосило на послабленні інфляційного тиску та уповільненні темпів зростання зарплат, важливого чинника для інфляції.
Швейцарія першою серед великих економік знизила ключову ставку Національний банк Швейцарії несподівано знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів - до 1,5%, це стало першим таким зниженням з моменту послаблення пандемії.
Хоча деякі інвестори робили ставку на таке зниження, більшість економістів прогнозували, що ставка залишиться незмінною принаймні до червня.
Після цього рішення курс франка впав на 1% по відношенню до євро до найслабшого рівня з липня 2023 року. По відношенню до долара він впав на 1,2% до нового чотиримісячного мінімуму.
"Пом'якшення нашої монетарної політики стало можливим завдяки ефективній боротьбі з інфляцією протягом останніх 2,5 років", - заявив у четвер президент швейцарського Центробанку Томас Джордан.
Рішення швейцарського банку слідує за рішенням ФРС в середу дотримуватись свого прогнозу щодо трьох знижень ставок в цьому році. Норвезький центральний банк залишив вартість запозичень без змін у четвер. Центральний банк Туреччини підвищив процентні ставки на 500 базисних пунктів до 50% у четвер, посилаючись на погіршення прогнозів щодо інфляції, і пообіцяв подальше посилення, якщо очікується значне та стійке погіршення інфляції.
Це рішення стало несподіванкою за 10 днів до загальнонаціональних місцевих виборів і, на думку аналітиків, є сигналом того, що центральний банк не залежить від будь-яких політичних обмежень і рішуче бореться зі зростанням цін.
У відповідь турецька ліра зросла на 1,5% до 31,91 проти долара, скасувавши тижневе постійне зниження, а доларові облігації Туреччини продовжили зростання.
"Жорстка грошово-кредитна політика буде підтримуватися доти, доки не буде спостерігатися значного та стійкого зниження базової тенденції щомісячної інфляції, а очікування щодо інфляції не зійдуться з прогнозованим діапазоном" Bloomberg Reuters
somilitark написав:НБУ взагалі може зробити як літом 22-го, накинути +25% за день і сказати так треба, потім скинути від курса 50 гривню дві і не буде ніякого саморозігріва, буде тепло в штанах і багато прокльонів, але ніхто вже не буде нікуди збиратися йти)))
Игорь Алексеевич написав:Курс немного сдвинулся на МБ вниз. Ждемс в этом месяце транш от МВФ и тогда оконч. начнём идти вниз к летним показ.
Ви забуваєте про основне - військова допомога США(голосування знову відкладене), цього тижня були чіткі сигнали. Після сенатора США Ліндсі Грема, в Україну прибув голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, який також "несе" про мобілізацію, але без зброї... Таке враження, що доля військової допомоги США - "вирішена"
Ну, все зрозуміло. Від вас - мобілізація, а ми подумаємо про допомогу.
Та... Як я вже давно писав:
уявіть (це до всіх ухилянтів, всіх 96-98%? населення) як ви будете гризти собі лікті у найгіршому сценарії. І думати, що могли зараз масово йти у забезпечене військо на 3-4міс (вимагати такий закон), надихнути Захід своїм прикладом, своєю масовістю на активнішу допомогу...
...
можливо, люди перестануть так панічно боятись мобілізації. І у США будуть підстави і далі капати трохи допомоги... Але, звісно ж, не трильйонами...
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Крім того, для Заходу першочерговим є не вляпатись у якусь брудну справу, як-то було у В`єтнамі. Там теж ніби йшли на допомогу місцевій владі, і проти московії (тоді відгукувалась на “ссср”). А виявилось, що місцеве населення вже було якесь москвинисте. І Афган. Два десятиліття гатити туди гроші й життя амер.військових, а потім виявити, що там таки ж усі-всі “талібан” (це як московія, але ще відсталіше, примітивніше, вузьколобіше, і троглодитніше... хоч і важко таке уявити).
Думаю, Захід має ті дані про Україну, які не показують нам, жителям України. Зокрема і статистику про участь у війні. ...
Яка може буди допомога людям, які не бажають допомогти собі самі...?
І ще побачив страшне: Reacher.S02E04.A.Night.at.the.Symphony.WEB-DL.Rip-AVC.mkv 21хв30сек. Серіал цього року! А купюри -- то якийсь капець. Нечітко, але все одно страшно. В укр.обмінках за таке побили би, мабуть...
Shaman написав:а з приводу аграріїв - реальний вплив є у 3 кварталі місяця, коли збирають врожай й йде великий експорт саме ячміню та пшениці. значний вплив весною - під великим сумнівом (якщо цікаво можемо обговорити на вихідних). й ще є така думка, що на відміну від форумчан, селяни тримають гроші не у валюті, а у зерні. й під посівну продають не бакси...
Тема досить широка і неоднозначна. Коротко зауважу: у нас є селяни, фермери, с/г підприємства, агрохолдинги. їхня поведінка по валюті відрізняється. Селян відразу можна викреслити зі списку, як і дрібних фермерів (напевно, й середніх теж). Плюс потрібен поділ, хоча б умовний, на який ринок працюють: внутрішній, зовнішній, мікс. ПС. Родич дрібний фермер. Все як по Марксу.) Річний цикл: Гроші + Праця => Зерно => Гроші+додаткові гроші. "Додаткових грошей" може й не бути.