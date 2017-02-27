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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:07
asti написав: Zochan написав:
AndriyQ написав:О, зебрині 55 замайоріли на горизонті.
Якщо НБУ захоче, то можемо і зебрині 34 побачити
А оце вже складніше))
торги на МБ:
12:12
Попит зростає, обсяги торгів зростають, угоди йдуть за цінами 38.85-38.86. НБУ став на паузу із продажами.
гадаю, що зміцнювати гривню для НБУ немає сенсу (минулого року до 3 жовтня курс був прибитий до 36,97 і ніяк не відповідав курс закладеному в бюджет 2023)
курс гривны к доллару США в бюджете заложен на уровне 42,2 грн/$. На конец 2023 года 45,8 грн/$ (вместо 50 грн/$, как было в первом чтении).
по факту було
USDдолар США-38,1250
тобто де 45,8 і де 38,125
Гігантська фінансова допомога давала можливість тримати цей фейковий курс 15+ місяців, і на цьому багато хто погрів руки (банки в тому списку, бо купувати бакс по 36,97 і продавати по 37,30+, то навіщо то ризиковане кредитування бізнеса (про населення немає речи, бо там такі кінські відсотки, що курс валюти взагалі немає значення)
якщо допомога повільно буде надходити (а за сценарієм саме так), можливо не буде стільки як минулого 2023, але курс буле коливатись в межах 38,50-39,40 (тобто менше 3%, що влаштовує МВФ )
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:21
Це який по рахунку "останній-найостанніший" шанс злитись?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:35
oleg49 написав: Василь-Рівне написав: edgar_po написав:
Невже почалася гра - хто швидше продасть "нікому непотрібного": НБУ чи експортери ?
Жодних ігор просто ринок адекватно відреагував як мінімум на три позитивні для України фінансові новини
Новини, транші... Типове зниження від НБУ по четвергам.
Якщо завтра, або в понеділок вгору, то в нас дійсно "джяст інвізбл хенд оф ма'кет"
. Якшо ні- то транші на щось все-таки впливають. Подивимось.
Ну що, емпірично доведено, шо "невидима рука" існує.
У нас один варіант - уважно спостерігати та прогнозувати дії цієї "руки", видивлятись "тузи в рукаві". Я вже грішним ділом подумую, чи не спробувати теханаліз.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:40
Zochan написав:
Це який по рахунку "останній-найостанніший" шанс злитись?
Кажуть десь в 11.00 НБУ просто втік з міжбанка і знову почали зростати.
Щось мені підказує, що нижче 39 вже не буде.
НБУ буде рухати курс ближче до 40 ще в березні.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:15
Василь-Рівне написав: Hotab написав:
Валютний ринок сьогодні проігнорує втрату великого енергогенеруючого підприємства?
Ніякої там втрати немає, не нагнітайте, там пошкодження, причому славу Богу однієї з двох ГЕС.
Справді це все рня, головне щоб рестики працювали
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:16
prodigy написав:
AndriyQ написав:О, зебрині 55 замайоріли на горизонті.
Якщо НБУ захоче, то можемо і зебрині 34 побачити
А оце вже складніше))[/quote]
торги на МБ:
12:12
Попит зростає, обсяги торгів зростають, угоди йдуть за цінами 38.85-38.86. НБУ став на паузу із продажами.
гадаю, що зміцнювати гривню для НБУ немає сенсу (минулого року до 3 жовтня курс був прибитий до 36,97 і ніяк не відповідав курс закладеному в бюджет 2023)
курс гривны к доллару США в бюджете заложен на уровне 42,2 грн/$. На конец 2023 года 45,8 грн/$ (вместо 50 грн/$, как было в первом чтении).
по факту було
USDдолар США-38,1250
тобто де 45,8 і де 38,125
Гігантська фінансова допомога давала можливість тримати цей фейковий курс 15+ місяців, і на цьому багато хто погрів руки (банки в тому списку, бо купувати бакс по 36,97 і продавати по 37,30+, то навіщо то ризиковане кредитування бізнеса (про населення немає речи, бо там такі кінські відсотки, що курс валюти взагалі немає значення)
якщо допомога повільно буде надходити (а за сценарієм саме так), можливо не буде стільки як минулого 2023, але курс буле коливатись в межах 38,50-39,40 (тобто менше 3%, що влаштовує МВФ )[/quote]
Був заклик - до кінця війни курс долара зафіксовано! Війна скінчилася в минулому році виходячи з курсу
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:00
sens написав:
Був заклик - до кінця війни курс долара зафіксовано! Війна скінчилася в минулому році виходячи з курсу
донори України не згодні тим, що існували 3 курси і на різниці 42,5-37,5
5,0грн навіть на одній пайці 100к давали профіт 313 дол (виникло питання-за чий рахунок банкет, хлопці?)
заклик від кого?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:02
Hotab написав:
Валютний ринок сьогодні проігнорує втрату великого енергогенеруючого підприємства?
Это про ДнепроГЭС?
Я очень сомневаюсь, что его доля в энергосистеме достаточна для влияния на глоба́льные процессы.
Это больше легенда, что эмоционально значимо, но воротилы валютного рынка не могут позволить себе эмоции.
Самое важное в гидроэнергетике - состояние плотин.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:05
prodigy написав: sens написав:
Був заклик - до кінця війни курс долара зафіксовано! Війна скінчилася в минулому році виходячи з курсу
донори України не згодні тим, що існували 3 курси і на різниці 42,5-37,5
5,0грн навіть на одній пайці 100к давали профіт 313 дол (виникло питання-за чий рахунок банкет, хлопці?)
заклик від кого?
Почитайте
Є вже дійсність. При Порошенко курс влетів втричі,при Зеленському поки вдвічі.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:14
Де вдвічі?!
Не нагнітайте!😡😡😡
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