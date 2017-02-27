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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11295112961129711298>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 124
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
15%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
42
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:15

  asti написав:Де вдвічі?!
Не нагнітайте!😡😡😡

23 проти 39
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

sens написав:
  asti написав:Де вдвічі?!
Не нагнітайте!

23 проти 39
Всеодно не сходиться
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:23

  Zochan написав:
sens написав:
  asti написав:Де вдвічі?!
Не нагнітайте!

23 проти 39
Всеодно не сходиться

Тоді при Порошенко був стрибок курсу 42 ( офіційно ) , при Зеленському на ЧР було і більше в 2022. Така відповідь краще?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:25

Реально курс увидим летом. У нас постоянно январь - март, курс в стране ракетой вверх. Лето вниз. И осень немного выше летнего.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:32

  Игорь Алексеевич написав:Реально курс увидим летом. У нас постоянно январь - март, курс в стране ракетой вверх. Лето вниз. И осень немного выше летнего.

прогнози корегується більше на реальність. а влітку - побачимо восени :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:39

А что на межбанке после обеда случилось, чего курс как
с цепи сорвался?! Если б не любимый Укргаз с его 38,98 - считал бы я убытки... 🤒🤒🤒
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

sens написав:Тоді при Порошенко був стрибок курсу 42 ( офіційно ) , при Зеленському на ЧР було і більше в 2022. Така відповідь краще?

42 ніколи не було при Порошенкові (тим більше офіційно), в 2015 на чорному на півгодинки дійшли до 40, а офіційно 30+
Зеленський застав курс приблизно 27.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:48

  Zochan написав:
sens написав:Тоді при Порошенко був стрибок курсу 42 ( офіційно ) , при Зеленському на ЧР було і більше в 2022. Така відповідь краще?

42 ніколи не було при Порошенкові (тим більше офіційно), в 2015 на чорному на півгодинки дійшли до 40, а офіційно 30+
Зеленський застав курс приблизно 27.

Було в лютому ,при Гонтаревй ( НБУ ) і курс летів не на копійки,а одразу на декілька грн в день
Востаннє редагувалось sens в П'ят 22 бер, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:49

  Игорь Алексеевич написав: У нас постоянно

Йдуть бойові дії і такого рівня війна?
Вам ще набридло чимось ляпати об асфальт?

Якщо брати мирний час, то максимуми курса по року це кінець або друга половина СІЧНЯ, ну навіщо смішити народ? Зараз чомусь зовсім немає настрою навіть посміхатися(((

Під вечір столиця не соромиться світити 39.22 на 39.40.

Не довго грала музика ревальвації )))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:01

Боюсь себе представить что будет в понедельник... 😱😱😱
asti
 
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