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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:15
asti написав:
Де вдвічі?!
Не нагнітайте!😡😡😡
23 проти 39
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sens
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:19
Всеодно не сходиться
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Zochan
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:23
Zochan написав:
Всеодно не сходиться
Тоді при Порошенко був стрибок курсу 42 ( офіційно ) , при Зеленському на ЧР було і більше в 2022. Така відповідь краще?
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sens
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:25
Реально курс увидим летом. У нас постоянно январь - март, курс в стране ракетой вверх. Лето вниз. И осень немного выше летнего.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:32
Игорь Алексеевич написав:Реально курс увидим летом
. У нас постоянно январь - март, курс в стране ракетой вверх. Лето вниз. И осень немного выше летнего.
прогнози корегується більше на реальність. а влітку - побачимо восени
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Shaman
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:39
А что на межбанке после обеда случилось, чего курс как
с цепи сорвался?! Если б не любимый Укргаз с его 38,98 - считал бы я убытки... 🤒🤒🤒
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asti
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:43
sens написав:Тоді при Порошенко був стрибок курсу 42 ( офіційно ) , при Зеленському на ЧР було і більше в 2022. Така відповідь краще?
42 ніколи не було при Порошенкові (тим більше офіційно), в 2015 на чорному на півгодинки дійшли до 40, а офіційно 30+
Зеленський застав курс приблизно 27.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:48
Zochan написав:
sens написав:Тоді при Порошенко був стрибок курсу 42 ( офіційно ) , при Зеленському на ЧР було і більше в 2022. Така відповідь краще?
42 ніколи не було при Порошенкові (тим більше офіційно), в 2015 на чорному на півгодинки дійшли до 40, а офіційно 30+
Зеленський застав курс приблизно 27.
Було в лютому ,при Гонтаревй ( НБУ ) і курс летів не на копійки,а одразу на декілька грн в день
Востаннє редагувалось sens
в П'ят 22 бер, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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sens
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:49
Игорь Алексеевич написав:
У нас постоянно
Йдуть бойові дії і такого рівня війна?
Вам ще набридло чимось ляпати об асфальт?
Якщо брати мирний час, то максимуми курса по року це кінець або друга половина СІЧНЯ, ну навіщо смішити народ? Зараз чомусь зовсім немає настрою навіть посміхатися(((
Під вечір столиця не соромиться світити 39.22 на 39.40.
Не довго грала музика ревальвації )))
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:01
Боюсь себе представить что будет в понедельник... 😱😱😱
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asti
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