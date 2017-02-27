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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11295112961129711298

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 124
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
15%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
42
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:04

  Игорь Алексеевич написав:Реально курс увидим летом. У нас постоянно январь - март, курс в стране ракетой вверх. Лето вниз. И осень немного выше летнего.


не госопда сегодня вниз доллар продолжит падение вроде уже все нормализоваться... + в страну идет млрд дешевых долларов!

курсы 9.8-10.1 неболее
Валютный рынок в контексте (архив за март 2014)

да ладно вам бред писать уже все налаживается сейчас нальют в старну много много млрд баксов и дело пойдет ! шлавное мир и дружба!!! наш народ трудолюбивый мы все пройдем с городостью а эти статейки заказные походу!


Українські "дочки" російських банків потребують допомоги

не это дорого за доллар реальность 8.5- 8.8 грн/$ неболее а то и меньше

и при том что к выборам упадет таки до 8.0 грн*/$ потом чуток поднимется к 8.5 грн/$ вот и все...
по рублю и евро тоже спад...

Валютный рынок в контексте (архив за март 2014)

господа .. хватит про доллары они никому не нужны! ..
у нас какая валюта-ГРИВНЯ вот с ней и работайте проблем не будет и процент
24.5 % в гривне сейчас банк дает от 90-370 дней ежемесячно чем не плохо..
и квартиры и машины можно купить за гривну не говоря про мелочи..
а доллар вон челы второй день бегают не могут здать (купили его по 9.7 когда то ) и он падает уже и по 9 не здадут... гривня в цене!

Дельта 2014



по 11.3 хороший курс выхода... но не факт что до обеда продержится...
много положительной инфы рынок переварит и бакс полетит вниз.. к 10-ке быстро
и прибыль фиксануть то надо...

Валютный рынок в контексте (архив за март 2014)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Hotab,
Добре підмітили, минуло 10 років і все повторюється, тільки замість тодішніх 8.50 - теперішні 37.50 )))
Zochan
 
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