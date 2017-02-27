Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:04

Игорь Алексеевич написав: Реально курс увидим летом. У нас постоянно январь - март, курс в стране ракетой вверх. Лето вниз. И осень немного выше летнего. Реально курс увидим летом. У нас постоянно январь - март, курс в стране ракетой вверх. Лето вниз. И осень немного выше летнего.

не госопда сегодня вниз доллар продолжит падение вроде уже все нормализоваться... + в страну идет млрд дешевых долларов!курсы 9.8-10.1 неболееда ладно вам бред писать уже все налаживается сейчас нальют в старну много много млрд баксов и дело пойдет ! шлавное мир и дружба!!! наш народ трудолюбивый мы все пройдем с городостью а эти статейки заказные походу!не это дорого за доллар реальность 8.5- 8.8 грн/$ неболее а то и меньшеи при том что к выборам упадет таки до 8.0 грн*/$ потом чуток поднимется к 8.5 грн/$ вот и все...по рублю и евро тоже спад...господа .. хватит про доллары они никому не нужны! ..у нас какая валюта-ГРИВНЯ вот с ней и работайте проблем не будет и процент24.5 % в гривне сейчас банк дает от 90-370 дней ежемесячно чем не плохо..и квартиры и машины можно купить за гривну не говоря про мелочи..а доллар вон челы второй день бегают не могут здать (купили его по 9.7 когда то ) и он падает уже и по 9 не здадут... гривня в цене!по 11.3 хороший курс выхода... но не факт что до обеда продержится...много положительной инфы рынок переварит и бакс полетит вниз.. к 10-ке быстрои прибыль фиксануть то надо...