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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:04
Игорь Алексеевич написав:
Реально курс увидим летом. У нас постоянно январь - март, курс в стране ракетой вверх. Лето вниз. И осень немного выше летнего.
не госопда сегодня вниз доллар продолжит падение вроде уже все нормализоваться... + в страну идет млрд дешевых долларов!
курсы 9.8-10.1 неболееВалютный рынок в контексте (архив за март 2014)
да ладно вам бред писать уже все налаживается сейчас нальют в старну много много млрд баксов и дело пойдет ! шлавное мир и дружба!!! наш народ трудолюбивый мы все пройдем с городостью а эти статейки заказные походу!
Українські "дочки" російських банків потребують допомоги
не это дорого за доллар реальность 8.5- 8.8 грн/$ неболее а то и меньше
и при том что к выборам упадет таки до 8.0 грн*/$ потом чуток поднимется к 8.5 грн/$ вот и все...
по рублю и евро тоже спад...Валютный рынок в контексте (архив за март 2014)господа .. хватит про доллары они никому не нужны! ..
у нас какая валюта-ГРИВНЯ вот с ней и работайте проблем не будет и процент
24.5 % в гривне сейчас банк дает от 90-370 дней ежемесячно чем не плохо..
и квартиры и машины можно купить за гривну не говоря про мелочи..
а доллар вон челы второй день бегают не могут здать (купили его по 9.7 когда то ) и он падает уже и по 9 не здадут... гривня в цене!
Дельта 2014
по 11.3 хороший курс выхода... но не факт что до обеда продержится...
много положительной инфы рынок переварит и бакс полетит вниз.. к 10-ке быстро
и прибыль фиксануть то надо...
Валютный рынок в контексте (архив за март 2014)
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Hotab
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:17
Hotab,
Добре підмітили, минуло 10 років і все повторюється, тільки замість тодішніх 8.50 - теперішні 37.50 )))
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Zochan
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:54
Zochan написав:
Це який по рахунку "останній-найостанніший" шанс злитись?
трохи рокети підтримали рокєту, рокєтна паніка
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flyman
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:05
Zochan написав:Hotab
,
Добре підмітили, минуло 10 років і все повторюється, тільки замість тодішніх 8.50 - теперішні 37.50 )))
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:10
Investor_K написав: Zochan написав:Hotab
,
Добре підмітили, минуло 10 років і все повторюється, тільки замість тодішніх 8.50 - теперішні 37.50 )))
Hotab найкращий
Нема такої валюти «найкращий»
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:18
flyman написав: Zochan написав:
Це який по рахунку "останній-найостанніший" шанс злитись?
трохи рокети підтримали рокєту, рокєтна паніка
Судячи по минулих "плюсиках", то тут корисна така інформація: не знаю, чи то у всіх військовослужбовців так, але... але нам сьогодні виплатили "оздоровчі"(впало на картку) у розмірі однієї місячної зарплати!
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:25
Hotab написав: Investor_K написав: Zochan написав:Hotab
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Добре підмітили, минуло 10 років і все повторюється, тільки замість тодішніх 8.50 - теперішні 37.50 )))
Hotab найкращий
Нема такої валюти «найкращий»
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:27
Успіх написав:
Судячи по минулих "плюсиках", то тут корисна така інформація: не знаю, чи то у всіх військовослужбовців так, але... але нам сьогодні виплатили "оздоровчі"(впало на картку) у розмірі однієї місячної зарплати!
А тобі що не казали за оздоровчі? По правильному кожен мав писати рапорт на виплату.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:46
Сегодня курс после обеда вверх, из за сообщений попадания ракет по энерг. структуре. Поэтому курс больше разогрели панич. настроения и спекулянты сразу на этом сыграли. Паника - все покупают у.е. Паника стихнет - все сдавать у.е.
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