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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11296112971129811299

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 125
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:54

  Ой+ написав:
  Investor_K написав:Игорь Алексеевич - лучший на валютной ветке

  Investor_K написав:Hotab найкращий

:mrgreen:

Ой+ найгірший.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:Сегодня курс после обеда вверх, из за сообщений попадания ракет по энерг. структуре. Поэтому курс больше разогрели панич. настроения и спекулянты сразу на этом сыграли. Паника - все покупают у.е. Паника стихнет - все сдавать у.е.
Причина тільки в НБУ (ідентичний сценарій вже декілька тижнів) + заблокована допомога США.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:07

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня курс после обеда вверх, из за сообщений попадания ракет по энерг. структуре. Поэтому курс больше разогрели панич. настроения и спекулянты сразу на этом сыграли. Паника - все покупают у.е. Паника стихнет - все сдавать у.е.



по 12.5 сдать $ и на 24.5% вот выйгрыш ситуации.. к лету все упадет и ставки и курс


Дельта 2014


Лето:

по 13.5 торговля стала...

а это знак по такому курсу никто не берет уже...

ждет откат и сильный к 11.7-12 грн/$ уже в начале след неделе

Валютный рынок в контексте (архив за III квартал 2014)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:08

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня курс после обеда вверх, из за сообщений попадания ракет по энерг. структуре. Поэтому курс больше разогрели панич. настроения и спекулянты сразу на этом сыграли. Паника - все покупают у.е. Паника стихнет - все сдавать у.е.



по 12.5 сдать $ и на 24.5% вот выйгрыш ситуации.. к лету все упадет и ставки и курс


Дельта 2014


Лето:

по 13.5 торговля стала...

а это знак по такому курсу никто не берет уже...

ждет откат и сильный к 11.7-12 грн/$ уже в начале след неделе

Валютный рынок в контексте (архив за III квартал 2014)

Не тревожь мне душу скрипка
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:12

Investor_K ,
Не тревожь мне душу скрипка



Вы тогда поверили бездипломному? :D
В каждом 10-летии есть свой «бездипломный» :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:14

  Hotab написав:Investor_K ,
Не тревожь мне душу скрипка



Вы тогда поверили бездипломному? :D
В каждом 10-летии есть свой «бездипломный» :lol:

Дельта и после смерти генерировало доход по валютным вкладам. Просто банк такой
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:16

Оф. курс знову припав

Тим часом:

Офіційний курс на 25 березня 2024: 38,9075 грн за 1 долар (-0,0159 грн)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:18

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Investor_K ,
Не тревожь мне душу скрипка



Вы тогда поверили бездипломному? :D
В каждом 10-летии есть свой «бездипломный» :lol:

Дельта и после смерти генерировало доход по валютным вкладам. Просто банк такой

По курсу откупа суммы от ФГВФЛ- да)
А вот по верхнему лимиту поместились в «фонд» не только лишь все))
Hotab
 
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  #<1 ... 11296112971129811299
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