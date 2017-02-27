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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:17
Hotab,
Добре підмітили, минуло 10 років і все повторюється, тільки замість тодішніх 8.50 - теперішні 37.50 )))
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Zochan
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:54
Zochan написав:
Це який по рахунку "останній-найостанніший" шанс злитись?
трохи рокети підтримали рокєту, рокєтна паніка
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flyman
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:18
flyman написав: Zochan написав:
Це який по рахунку "останній-найостанніший" шанс злитись?
трохи рокети підтримали рокєту, рокєтна паніка
Судячи по минулих "плюсиках", то тут корисна така інформація: не знаю, чи то у всіх військовослужбовців так, але... але нам сьогодні виплатили "оздоровчі"(впало на картку) у розмірі однієї місячної зарплати!
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Успіх
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:27
Успіх написав:
Судячи по минулих "плюсиках", то тут корисна така інформація: не знаю, чи то у всіх військовослужбовців так, але... але нам сьогодні виплатили "оздоровчі"(впало на картку) у розмірі однієї місячної зарплати!
А тобі що не казали за оздоровчі? По правильному кожен мав писати рапорт на виплату.
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unicdima
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:46
Сегодня курс после обеда вверх, из за сообщений попадания ракет по энерг. структуре. Поэтому курс больше разогрели панич. настроения и спекулянты сразу на этом сыграли. Паника - все покупают у.е. Паника стихнет - все сдавать у.е.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:54
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Investor_K
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:58
Игорь Алексеевич написав:Сегодня курс после обеда вверх, из за сообщений попадания ракет по энерг. структуре. Поэтому курс больше разогрели панич. настроения и спекулянты сразу на этом сыграли. Паника - все покупают у.е. Паника стихнет - все сдавать у.е.
Причина тільки в НБУ (ідентичний сценарій вже декілька тижнів) + заблокована допомога США.
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Zochan
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:07
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня курс после обеда вверх, из за сообщений попадания ракет по энерг. структуре. Поэтому курс больше разогрели панич. настроения и спекулянты сразу на этом сыграли. Паника - все покупают у.е. Паника стихнет - все сдавать у.е.
по 12.5 сдать $ и на 24.5% вот выйгрыш ситуации.. к лету все упадет и ставки и курс
Дельта 2014
Лето:
по 13.5 торговля стала...
а это знак по такому курсу никто не берет уже...
ждет откат и сильный к 11.7-12 грн/$ уже в начале след неделеВалютный рынок в контексте (архив за III квартал 2014)
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Hotab
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:12
Investor_K
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Не тревожь мне душу скрипка
Вы тогда поверили бездипломному?
В каждом 10-летии есть свой «бездипломный»
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Hotab
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