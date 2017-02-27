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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:14
Hotab написав:Investor_K
,
Не тревожь мне душу скрипка
Вы тогда поверили бездипломному?
В каждом 10-летии есть свой «бездипломный»
Дельта и после смерти генерировало доход по валютным вкладам. Просто банк такой
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:16
Тим часом:
Офіційний курс на 25 березня 2024: 38,9075 грн за 1 долар (-0,0159 грн)
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:18
Investor_K написав: Hotab написав:Investor_K
,
Не тревожь мне душу скрипка
Вы тогда поверили бездипломному?
В каждом 10-летии есть свой «бездипломный»
Дельта и после смерти генерировало доход по валютным вкладам. Просто банк такой
По курсу откупа суммы от ФГВФЛ- да)
А вот по верхнему лимиту поместились в «фонд» не только лишь все))
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Hotab
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:26
Zochan написав:
Причина тільки в НБУ (ідентичний сценарій вже декілька тижнів) + заблокована допомога США.
Всё что планировалось в этом мес. нам дали. Курс должен был пойти сегодня вниз. Но, ракеты по Днепрогэсу, сообщения про энергетику и ЗАЭС немного заставило спекулянтов этим воспользоваться. За выходные всё утихнет и курс начнёт медленно двигаться вниз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:35
Hotab написав:
По курсу откупа суммы от ФГВФЛ- да)
А вот по верхнему лимиту поместились в «фонд» не только лишь все))
Я особисто на 4к баксів погорів в Дельті. Ніколи не забуду гонтарєвську чистку БС.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:04
Investor_K написав:
Ой+ найгірший.
Тупо.
Тупіше буде?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:04
Игорь Алексеевич написав: Zochan написав:
Причина тільки в НБУ (ідентичний сценарій вже декілька тижнів) + заблокована допомога США.
Всё что планировалось в этом мес. нам дали. Курс должен был пойти сегодня вниз. Но, ракеты по Днепрогэсу, сообщения про энергетику и ЗАЭС немного заставило спекулянтов этим воспользоваться. За выходные всё утихнет и курс начнёт медленно двигаться вниз.
мене цікавить одне питання - ви реально у це вірите чи просто тролінг?
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Shaman
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:13
Shaman написав: Игорь Алексеевич написав: Zochan написав:
Причина тільки в НБУ (ідентичний сценарій вже декілька тижнів) + заблокована допомога США.
Всё что планировалось в этом мес. нам дали. Курс должен был пойти сегодня вниз. Но, ракеты по Днепрогэсу, сообщения про энергетику и ЗАЭС немного заставило спекулянтов этим воспользоваться. За выходные всё утихнет и курс начнёт медленно двигаться вниз.
мене цікавить одне питання - ви реально у це вірите чи просто тролінг?
Просто мир-da-мяч...
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asti
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:21
Shaman написав:
мене цікавить одне питання - ви реально у це вірите чи просто тролінг?
А вы что действительно верите, что курс будет 40 и выше?. Или вы живёте в стране без кризисов. Или война - это что то др?. Это тоже фин. кризис, который имеет формулу откатов и паники. Или всё сводится к помощи США?. Её или дадут или страну разделят по договорняку на части. Тогда вся это мелочь у.е., которая у населения и на этом форуме никакого значения не имеют. Или у вас налом хотя бы лимон баксов?
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:40
Думаю, после 'Крокуса' курс 40 на наличке
обеспечен уже ко вторнику... 😐😐😐
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asti
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