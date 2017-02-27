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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11296112971129811299

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 125
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:14

  Hotab написав:Investor_K ,
Не тревожь мне душу скрипка



Вы тогда поверили бездипломному? :D
В каждом 10-летии есть свой «бездипломный» :lol:

Дельта и после смерти генерировало доход по валютным вкладам. Просто банк такой
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:16

Оф. курс знову припав

Тим часом:

Офіційний курс на 25 березня 2024: 38,9075 грн за 1 долар (-0,0159 грн)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:18

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Investor_K ,
Не тревожь мне душу скрипка



Вы тогда поверили бездипломному? :D
В каждом 10-летии есть свой «бездипломный» :lol:

Дельта и после смерти генерировало доход по валютным вкладам. Просто банк такой

По курсу откупа суммы от ФГВФЛ- да)
А вот по верхнему лимиту поместились в «фонд» не только лишь все))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:Причина тільки в НБУ (ідентичний сценарій вже декілька тижнів) + заблокована допомога США.
Всё что планировалось в этом мес. нам дали. Курс должен был пойти сегодня вниз. Но, ракеты по Днепрогэсу, сообщения про энергетику и ЗАЭС немного заставило спекулянтов этим воспользоваться. За выходные всё утихнет и курс начнёт медленно двигаться вниз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:35

  Hotab написав:По курсу откупа суммы от ФГВФЛ- да)
А вот по верхнему лимиту поместились в «фонд» не только лишь все))

Я особисто на 4к баксів погорів в Дельті. Ніколи не забуду гонтарєвську чистку БС.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:04

  Investor_K написав:
  Ой+ написав:
  Investor_K написав:Игорь Алексеевич - лучший на валютной ветке

  Investor_K написав:Hotab найкращий

:mrgreen:

Ой+ найгірший.

Тупо.
Тупіше буде?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:04

  Игорь Алексеевич написав:
  Zochan написав:Причина тільки в НБУ (ідентичний сценарій вже декілька тижнів) + заблокована допомога США.
Всё что планировалось в этом мес. нам дали. Курс должен был пойти сегодня вниз. Но, ракеты по Днепрогэсу, сообщения про энергетику и ЗАЭС немного заставило спекулянтов этим воспользоваться. За выходные всё утихнет и курс начнёт медленно двигаться вниз.

мене цікавить одне питання - ви реально у це вірите чи просто тролінг?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:13

  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Zochan написав:Причина тільки в НБУ (ідентичний сценарій вже декілька тижнів) + заблокована допомога США.
Всё что планировалось в этом мес. нам дали. Курс должен был пойти сегодня вниз. Но, ракеты по Днепрогэсу, сообщения про энергетику и ЗАЭС немного заставило спекулянтов этим воспользоваться. За выходные всё утихнет и курс начнёт медленно двигаться вниз.

мене цікавить одне питання - ви реально у це вірите чи просто тролінг?
Просто мир-da-мяч...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:мене цікавить одне питання - ви реально у це вірите чи просто тролінг?
А вы что действительно верите, что курс будет 40 и выше?. Или вы живёте в стране без кризисов. Или война - это что то др?. Это тоже фин. кризис, который имеет формулу откатов и паники. Или всё сводится к помощи США?. Её или дадут или страну разделят по договорняку на части. Тогда вся это мелочь у.е., которая у населения и на этом форуме никакого значения не имеют. Или у вас налом хотя бы лимон баксов?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 00:51

  unicdima написав:
  Успіх написав:Судячи по минулих "плюсиках", то тут корисна така інформація: не знаю, чи то у всіх військовослужбовців так, але... але нам сьогодні виплатили "оздоровчі"(впало на картку) у розмірі однієї місячної зарплати!

А тобі що не казали за оздоровчі? По правильному кожен мав писати рапорт на виплату.
Так ми писали десь приблизно місяць тому...
Мав на увазі, чи то всім в один і той же час, чи по різному?
Успіх
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