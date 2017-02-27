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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 бер, 2024 06:40
Успіх , там сума 20к..
Ти 2 роки в ЗСУ, не зрозумів що коли платять?
Допомога на оздоровлення виплачується кожному раз на рік на протязі року, при наявності вільних коштів (але рано чи пізно обовʼязково виплачується) . Так як не є першочерговою виплатою. Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
Навіщо про це на валютну гілку? Бо «колись ставили за це плюсики»?
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