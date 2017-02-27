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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11297112981129911300

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 125
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 06:40

Успіх , там сума 20к..
Ти 2 роки в ЗСУ, не зрозумів що коли платять?
Допомога на оздоровлення виплачується кожному раз на рік на протязі року, при наявності вільних коштів (але рано чи пізно обовʼязково виплачується) . Так як не є першочерговою виплатою. Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
Навіщо про це на валютну гілку? Бо «колись ставили за це плюсики»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:15

Марафон новин))

  Hotab написав:Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ? ;)


А тут частенько таке пишуть))
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:21

  Успіх написав:
  unicdima написав:
  Успіх написав:Судячи по минулих "плюсиках", то тут корисна така інформація: не знаю, чи то у всіх військовослужбовців так, але... але нам сьогодні виплатили "оздоровчі"(впало на картку) у розмірі однієї місячної зарплати!

А тобі що не казали за оздоровчі? По правильному кожен мав писати рапорт на виплату.
Так ми писали десь приблизно місяць тому...
Мав на увазі, чи то всім в один і той же час, чи по різному?

Мені прийшло 21,03.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:22

  Успіх написав:
  Hotab написав:Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ? ;)


А тут частенько таке пишуть))

Може бо то про курс і фактори які на нього впливають? А не виплату копійок одному воїну - Успіху. І ще трійці його друзям.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:26

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ? ;)


А тут частенько таке пишуть))

Може бо то про курс і фактори які на нього впливають? А не виплату копійок одному воїну - Успіху. І ще трійці його друзям.

Хотабе. Мене більше цікавить, чому Ви познімали зі своїх рахунків валюту? І куди її діли?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:01

Investor_K

зі своїх рахунків валюту? І куди її діли?


В мішках. Мішки під очима.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:13

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ? ;)


А тут частенько таке пишуть))

Може бо то про курс і фактори які на нього впливають? А не виплату копійок одному воїну - Успіху. І ще трійці його друзям.

не будемо надто суровими.

20 т кожному - це 10 ярдів грн загальних виплат - чимала сума. й маємо пояснення через що само бюджет цього тижні вкидає гривню в банківську систему - а це опосередковано впливає на курс. як пішли кошти з бюджету з 13 березня, так відразу сума продажу валюти збільшилася 1-13 березня купили на 11 ярдів грн, а 14-21 - вже на 25 ярдів грн.

й ще один висновок - виплати пройшли, але якогось значного перетоку в готівку немає - тобто гроші залишаються на рахунках
Shaman
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