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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 бер, 2024 06:40
Успіх , там сума 20к..
Ти 2 роки в ЗСУ, не зрозумів що коли платять?
Допомога на оздоровлення виплачується кожному раз на рік на протязі року, при наявності вільних коштів (але рано чи пізно обовʼязково виплачується) . Так як не є першочерговою виплатою. Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
Навіщо про це на валютну гілку? Бо «колись ставили за це плюсики»?
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Hotab
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Додано: Суб 23 бер, 2024 09:15
Hotab написав:
Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ?
А тут частенько таке пишуть))
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Успіх
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Додано: Суб 23 бер, 2024 09:21
Успіх написав: unicdima написав: Успіх написав:
Судячи по минулих "плюсиках", то тут корисна така інформація: не знаю, чи то у всіх військовослужбовців так, але... але нам сьогодні виплатили "оздоровчі"(впало на картку) у розмірі однієї місячної зарплати!
А тобі що не казали за оздоровчі? По правильному кожен мав писати рапорт на виплату.
Так ми писали десь приблизно місяць тому...
Мав на увазі, чи то всім в один і той же час, чи по різному?
Мені прийшло 21,03.
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unicdima
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Додано: Суб 23 бер, 2024 09:22
Успіх написав: Hotab написав:
Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ?
А тут частенько таке пишуть))
Може бо то про курс і фактори які на нього впливають? А не виплату копійок одному воїну - Успіху. І ще трійці його друзям.
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Hotab
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Додано: Суб 23 бер, 2024 09:26
Hotab написав: Успіх написав: Hotab написав:
Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ?
А тут частенько таке пишуть))
Може бо то про курс і фактори які на нього впливають? А не виплату копійок одному воїну - Успіху. І ще трійці його друзям.
Хотабе. Мене більше цікавить, чому Ви познімали зі своїх рахунків валюту? І куди її діли?
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Investor_K
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:01
Investor_K
зі своїх рахунків валюту? І куди її діли?
В мішках. Мішки під очима.
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Hotab
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:13
Hotab написав: Успіх написав: Hotab написав:
Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ?
А тут частенько таке пишуть))
Може бо то про курс і фактори які на нього впливають? А не виплату копійок одному воїну - Успіху. І ще трійці його друзям.
не будемо надто суровими.
20 т кожному - це 10
ярдів грн загальних виплат - чимала сума. й маємо пояснення через що само бюджет цього тижні вкидає гривню в банківську систему - а це опосередковано впливає на курс. як пішли кошти з бюджету з 13 березня, так відразу сума продажу валюти збільшилася 1-13 березня купили на 11
ярдів грн, а 14-21 - вже на 25
ярдів грн.
й ще один висновок - виплати пройшли, але якогось значного перетоку в готівку немає - тобто гроші залишаються на рахунках
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