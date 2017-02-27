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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 бер, 2024 06:40
Успіх , там сума 20к..
Ти 2 роки в ЗСУ, не зрозумів що коли платять?
Допомога на оздоровлення виплачується кожному раз на рік на протязі року, при наявності вільних коштів (але рано чи пізно обовʼязково виплачується) . Так як не є першочерговою виплатою. Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
Навіщо про це на валютну гілку? Бо «колись ставили за це плюсики»?
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Hotab
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Додано: Суб 23 бер, 2024 09:15
Hotab написав:
Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ?
А тут частенько таке пишуть))
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Успіх
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Додано: Суб 23 бер, 2024 09:21
Успіх написав: unicdima написав: Успіх написав:
Судячи по минулих "плюсиках", то тут корисна така інформація: не знаю, чи то у всіх військовослужбовців так, але... але нам сьогодні виплатили "оздоровчі"(впало на картку) у розмірі однієї місячної зарплати!
А тобі що не казали за оздоровчі? По правильному кожен мав писати рапорт на виплату.
Так ми писали десь приблизно місяць тому...
Мав на увазі, чи то всім в один і той же час, чи по різному?
Мені прийшло 21,03.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 09:22
Успіх написав: Hotab написав:
Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ?
А тут частенько таке пишуть))
Може бо то про курс і фактори які на нього впливають? А не виплату копійок одному воїну - Успіху. І ще трійці його друзям.
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Hotab
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:13
Hotab написав: Успіх написав: Hotab написав:
Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ?
А тут частенько таке пишуть))
Може бо то про курс і фактори які на нього впливають? А не виплату копійок одному воїну - Успіху. І ще трійці його друзям.
не будемо надто суровими.
20 т кожному - це 10
ярдів грн загальних виплат - чимала сума. й маємо пояснення через що само бюджет цього тижні вкидає гривню в банківську систему - а це опосередковано впливає на курс. як пішли кошти з бюджету з 13 березня, так відразу сума продажу валюти збільшилася 1-13 березня купили на 11
ярдів грн, а 14-21 - вже на 25
ярдів грн.
й ще один висновок - виплати пройшли, але якогось значного перетоку в готівку немає - тобто гроші залишаються на рахунках
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Shaman
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Додано: Суб 23 бер, 2024 12:29
Shaman
,
20 т кожному - це 10 ярдів грн
Так вона не одночасно всім.
«Богоізбранним» (с), Мефала, повний збірник творів панікера) виплатили ще зразу після НР. Решті на протязі року по мірі надходження «зайвих» коштів на рахунки військових частин.
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Hotab
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