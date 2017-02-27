RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11297112981129911300

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 125
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 06:40

Успіх , там сума 20к..
Ти 2 роки в ЗСУ, не зрозумів що коли платять?
Допомога на оздоровлення виплачується кожному раз на рік на протязі року, при наявності вільних коштів (але рано чи пізно обовʼязково виплачується) . Так як не є першочерговою виплатою. Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
Навіщо про це на валютну гілку? Бо «колись ставили за це плюсики»?
Hotab
 
Повідомлень: 11431
З нами з: 15.02.09
Подякував: 624 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:15

Марафон новин))

  Hotab написав:Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ? ;)


А тут частенько таке пишуть))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6102
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:21

  Успіх написав:
  unicdima написав:
  Успіх написав:Судячи по минулих "плюсиках", то тут корисна така інформація: не знаю, чи то у всіх військовослужбовців так, але... але нам сьогодні виплатили "оздоровчі"(впало на картку) у розмірі однієї місячної зарплати!

А тобі що не казали за оздоровчі? По правильному кожен мав писати рапорт на виплату.
Так ми писали десь приблизно місяць тому...
Мав на увазі, чи то всім в один і той же час, чи по різному?

Мені прийшло 21,03.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:22

  Успіх написав:
  Hotab написав:Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ? ;)


А тут частенько таке пишуть))

Може бо то про курс і фактори які на нього впливають? А не виплату копійок одному воїну - Успіху. І ще трійці його друзям.
Hotab
 
Повідомлень: 11431
З нами з: 15.02.09
Подякував: 624 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:13

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Тобто цінність цієї інфо на рівні «мені сьогодні вдалось сходити в туалет без затримки».
))
Тоді дай чесну відповідь - яка цінність інформації: "сьогодні до обіду курс долара підріс на 2коп., а по обіді впав на 3коп!" ? ;)


А тут частенько таке пишуть))

Може бо то про курс і фактори які на нього впливають? А не виплату копійок одному воїну - Успіху. І ще трійці його друзям.

не будемо надто суровими.

20 т кожному - це 10 ярдів грн загальних виплат - чимала сума. й маємо пояснення через що само бюджет цього тижні вкидає гривню в банківську систему - а це опосередковано впливає на курс. як пішли кошти з бюджету з 13 березня, так відразу сума продажу валюти збільшилася 1-13 березня купили на 11 ярдів грн, а 14-21 - вже на 25 ярдів грн.

й ще один висновок - виплати пройшли, але якогось значного перетоку в готівку немає - тобто гроші залишаються на рахунках
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5642
З нами з: 29.09.19
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 12:29

Shaman ,


20 т кожному - це 10 ярдів грн


Так вона не одночасно всім.
«Богоізбранним» (с), Мефала, повний збірник творів панікера) виплатили ще зразу після НР. Решті на протязі року по мірі надходження «зайвих» коштів на рахунки військових частин.
Hotab
 
Повідомлень: 11431
З нами з: 15.02.09
Подякував: 624 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 11297112981129911300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3399, 3400, 3401
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
34000 36813158
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 бер, 2024 12:56
Игорь
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 191, 192, 193
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1922 13206499
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 бер, 2024 09:40
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23161044
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2284)
23.03.2024 13:19
Ринок ОВДП (5946)
23.03.2024 13:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.