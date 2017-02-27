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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11298112991130011301

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 125
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 23:25

asti , закон сохранения денег в силе: муха считает лосей от овгз, вы плюсы. Все довольны, муха заходит на второй заход молясь на «выше 45 не будет через год». Наблюдаем с попкорном.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 23:47

  asti написав:Що-ж, панове, підбив деякі підсумки.
Так ось, за рік (нещодавно був день народження) мої статки збільшилися приблизно на 10% у валюті. Причому основний дохід принесла мені не біганина з валютою на яку я витратив левову частку свого часу і думок, а купони по ОВДП.
Такі справи...😎😎😎

Парадокс в том, что вместо этого можно было прикупить S&P 500 и не парясь за тот же год получить около 32.5% в долларах грязными. С учётом курсовой разницы (36.569 -> 38.491) нужно было Украине отдать 6.67% и таким образом оставить себе 25.83% в долларах. Минфин бы таким образом получил налоги, а не сам платил проценты. Но это почему-то считается не патриотичным.
moveton
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  #<1 ... 11298112991130011301
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