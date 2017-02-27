|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 бер, 2024 23:25
asti , закон сохранения денег в силе: муха считает лосей от овгз, вы плюсы. Все довольны, муха заходит на второй заход молясь на «выше 45 не будет через год». Наблюдаем с попкорном.
Додано: Суб 23 бер, 2024 23:47
Парадокс в том, что вместо этого можно было прикупить S&P 500 и не парясь за тот же год получить около 32.5% в долларах грязными. С учётом курсовой разницы (36.569 -> 38.491) нужно было Украине отдать 6.67% и таким образом оставить себе 25.83% в долларах. Минфин бы таким образом получил налоги, а не сам платил проценты. Но это почему-то считается не патриотичным.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|