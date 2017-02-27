asti написав:Що-ж, панове, підбив деякі підсумки. Так ось, за рік (нещодавно був день народження) мої статки збільшилися приблизно на 10% у валюті. Причому основний дохід принесла мені не біганина з валютою на яку я витратив левову частку свого часу і думок, а купони по ОВДП. Такі справи...😎😎😎
Парадокс в том, что вместо этого можно было прикупить S&P 500 и не парясь за тот же год получить около 32.5% в долларах грязными. С учётом курсовой разницы (36.569 -> 38.491) нужно было Украине отдать 6.67% и таким образом оставить себе 25.83% в долларах. Минфин бы таким образом получил налоги, а не сам платил проценты. Но это почему-то считается не патриотичным.
asti написав:Що-ж, панове, підбив деякі підсумки. Так ось, за рік (нещодавно був день народження) мої статки збільшилися приблизно на 10% у валюті. Причому основний дохід принесла мені не біганина з валютою на яку я витратив левову частку свого часу і думок, а купони по ОВДП. Такі справи...😎😎😎
Парадокс в том, что вместо этого можно было прикупить S&P 500 и не парясь за тот же год получить около 32.5% в долларах грязными. С учётом курсовой разницы (36.569 -> 38.491) нужно было Украине отдать 6.67% и таким образом оставить себе 25.83% в долларах. Минфин бы таким образом получил налоги, а не сам платил проценты. Но это почему-то считается не патриотичным.
А как его прикупить, если деньги из страны нельзя вывести?! Наши местные конторы из серии 'поминай как звали' // ФФ не предлагать//)
asti написав:если деньги из страны нельзя вывести?!
В смысле нельзя? В нашей любимой постанове N 18 (тот, кто пользуется валютообменами 50к или 200к, её должен знать досконально) всё ещё написано:
14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення: ... 8) розрахунків (оплати вартості товарів, робіт та послуг) за кордоном з використанням електронних платіжних засобів (за винятком розрахунків, що здійснюються з використанням коду категорії торговця 6211): - на суму в еквіваленті до 100000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків клієнта банку, відкритих у національній валюті; - без обмеження суми з усіх рахунків клієнта банку, відкритих в іноземній валюті. ... 9) на суму в еквіваленті до 100000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи - клієнта банку, відкритих в іноземній валюті, переказів на рахунки фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника та отримувача (р2р-переказів) та розрахунків, здійснених з використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем належать до операцій "квазікеш" (англійською мовою quasi cash). До таких операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, лотерей, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995; 9406;
Иными словами, в пределах 100к гривнеэквивалента в месяц с иновалютных средств в каждом банке можно делать что угодно, включая и пополнение зарубежных брокеров. Когда успели запретить и кто? Ведущему, например, вот этой таблицы нужно срочно сообщить, а то зря старается человек.
asti написав:Що-ж, панове, підбив деякі підсумки. Так ось, за рік (нещодавно був день народження) мої статки збільшилися приблизно на 10% у валюті. Причому основний дохід принесла мені не біганина з валютою на яку я витратив левову частку свого часу і думок, а купони по ОВДП. Такі справи...😎😎😎
Парадокс в том, что вместо этого можно было прикупить S&P 500 и не парясь за тот же год получить около 32.5% в долларах грязными. С учётом курсовой разницы (36.569 -> 38.491) нужно было Украине отдать 6.67% и таким образом оставить себе 25.83% в долларах. Минфин бы таким образом получил налоги, а не сам платил проценты. Но это почему-то считается не патриотичным.
А еще можно было послушать полосатого и закупить бтс по 20 тыс $, в результате около 200% грязными
asti написав:Що-ж, панове, підбив деякі підсумки. Так ось, за рік (нещодавно був день народження) мої статки збільшилися приблизно на 10% у валюті. Причому основний дохід принесла мені не біганина з валютою на яку я витратив левову частку свого часу і думок, а купони по ОВДП. Такі справи...😎😎😎
Парадокс в том, что вместо этого можно было прикупить S&P 500 и не парясь за тот же год получить около 32.5% в долларах грязными. С учётом курсовой разницы (36.569 -> 38.491) нужно было Украине отдать 6.67% и таким образом оставить себе 25.83% в долларах. Минфин бы таким образом получил налоги, а не сам платил проценты. Но это почему-то считается не патриотичным.
А еще можно было послушать полосатого и закупить бтс по 20 тыс $, в результате около 200% грязными
А можно было послушать его же и сдать доллар по 37 в ожидании заветных 34... 🥴🥴
citramon написав:А еще можно было послушать полосатого и закупить бтс по 20 тыс $, в результате около 200% грязными
То очень грязными С мутной законностью конверсии в фиат. Да и полосатого поди пойми когда слушать. Когда он обещает доллар па 55 к февралю 2023го или когда па 34 (или 26?) в этом году? S&P 500 всё же более стабильная штука.
asti написав:Що-ж, панове, підбив деякі підсумки. Так ось, за рік (нещодавно був день народження) мої статки збільшилися приблизно на 10% у валюті. Причому основний дохід принесла мені не біганина з валютою на яку я витратив левову частку свого часу і думок, а купони по ОВДП. Такі справи...😎😎😎
Это вам просто повезло, что наличный курс usd/uah ровно год назад и сейчас приблизительно одинаковы. Вы же на наличный курс ориентмруетесь, а не курс НБУ?
citramon написав:А еще можно было послушать полосатого и закупить бтс по 20 тыс $, в результате около 200% грязными
То очень грязными С мутной законностью конверсии в фиат. Да и полосатого поди пойми когда слушать. Когда он обещает доллар па 55 к февралю 2023го или когда па 34 (или 26?) в этом году? S&P 500 всё же более стабильная штука.
за последний год sp500 30% прирост, а за последние 2 года прирост всего 15%. Так что там тоже свои горки бывают и стабильность наблюдается только при долгосроке. Пока что так