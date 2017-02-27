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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 бер, 2024 01:09
moveton написав: citramon написав:
за последний год sp500 30% прирост, а за последние 2 года прирост всего 15%.
Так что там тоже свои горки бывают и стабильность наблюдается только при долгосроке.
Я понимаю, что не каждый год так. Вот только 15% прироста у S&P 500 - это почему-то "всего", а 10% на ОВГЗ - это "повезло, что курс не сильно вырос".
15% грязными за 2 года
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Додано: Нед 24 бер, 2024 01:19
citramon написав:
15% грязными за 2 года
Эт хуже, да. Пишут, что в среденем за 10 лет и всего-то 10.89% грязными годовых. Так что, таки все в стабильно высокодоходные гривневые ОВГЗ?
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