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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11299113001130111302

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 125
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 01:09

  moveton написав:
  citramon написав:за последний год sp500 30% прирост, а за последние 2 года прирост всего 15%.
Так что там тоже свои горки бывают и стабильность наблюдается только при долгосроке.

Я понимаю, что не каждый год так. Вот только 15% прироста у S&P 500 - это почему-то "всего", а 10% на ОВГЗ - это "повезло, что курс не сильно вырос".

15% грязными за 2 года
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 01:19

  citramon написав:15% грязными за 2 года

Эт хуже, да. Пишут, что в среденем за 10 лет и всего-то 10.89% грязными годовых. Так что, таки все в стабильно высокодоходные гривневые ОВГЗ? :roll:
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  #<1 ... 11299113001130111302
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