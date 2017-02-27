RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11299113001130111302

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 125
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 01:09

  moveton написав:
  citramon написав:за последний год sp500 30% прирост, а за последние 2 года прирост всего 15%.
Так что там тоже свои горки бывают и стабильность наблюдается только при долгосроке.

Я понимаю, что не каждый год так. Вот только 15% прироста у S&P 500 - это почему-то "всего", а 10% на ОВГЗ - это "повезло, что курс не сильно вырос".

15% грязными за 2 года
citramon
 
Повідомлень: 717
З нами з: 30.07.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 01:19

  citramon написав:15% грязными за 2 года

Эт хуже, да. Пишут, что в среденем за 10 лет и всего-то 10.89% грязными годовых. Так что, таки все в стабильно высокодоходные гривневые ОВГЗ? :roll:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 23.03.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 06:12

  moveton написав:
  citramon написав:15% грязными за 2 года

Эт хуже, да. Пишут, что в среденем за 10 лет и всего-то 10.89% грязными годовых. Так что, таки все в стабильно высокодоходные гривневые ОВГЗ? :roll:

SP - это гораздо сложнее - нужно переводить деньги каким-то брокерам, соответственно с ними нужно договора какие-то заключать, понятно, что наверняка это онлайн можно сделать, но с другой стороны деньги должны быть белыми... И потом, нужно выбрать в какие именно акции вкладываться - а то вон понагребали некоторые Теслу по 1200... И потом, как финмон посмотрит на такие переводы за кордон?!🤔🤔🤔
asti
 
Повідомлень: 3935
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 06:48

  asti написав:Що-ж, панове, підбив деякі підсумки.
Так ось, за рік (нещодавно був день народження) мої статки збільшилися приблизно на 10% у валюті. Причому основний дохід принесла мені не біганина з валютою на яку я витратив левову частку свого часу і думок, а купони по ОВДП.
Такі справи...😎😎😎

А складової "заробив" в сенсі винагороди за роботу нема зовсім?
Минулий рік дав можливість під 30% у валюті мати вийшовши з неї і зайшовши в грн ОВДП і назад. Ось писав 1 рік назад:
  Ой+ написав: Нед 26 лют, 2023 19:40
Це 4% за 3 міс, що не так аж збуджує і відповідає менш клопітним % по депо та ОВДП.
Хіба що очікувати, що не виключено, серйозного девала.
Але його може не бути ближчим часом, ба навіть ще деякий укріпляж на фоні всіляких допомог не менш імовірний.

Але як гласить напис на перстні царя Соломона "Все минає" і навряд чи ближчим часом така дохідність повториться.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6562
З нами з: 19.04.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 07:13

  asti написав:SP - это гораздо сложнее - нужно переводить деньги каким-то брокерам, соответственно с ними нужно договора какие-то заключать, понятно, что наверняка это онлайн можно сделать, но с другой стороны деньги должны быть белыми... И потом, нужно выбрать в какие именно акции вкладываться - а то вон понагребали некоторые Теслу по 1200... И потом, как финмон посмотрит на такие переводы за кордон?!🤔🤔🤔

Та я б не сказал, что прям гораздо сложнее по сравнению с покупкой ОВГЗ. Договор в онлайне, как и с ICU (хотя некоторым любителям посидеть в Укргазе может это как раз и сложнее), которое, на минуточку, тоже "какой-то брокер". Выбрать ЦБ разве что сложнее потому, что выбор гораздо больше (даже этих S&P 500, как грязи), но это больше про однократно изучить матчасть. А насчёт, чтобы не понагребать одной бумаги, которая может сильно и надолго рухнуть: так для этого S&P 500 и существуют. Конечно, за счёт того, что и заработать слишком много не выйдет. Но тут уже каждый сам выбирает.

Несколько сложнее перевод на брокера: не просто один СЭП или даже прямо с карты. Но карусельщику лёгкий легальный схематоз должен быть привычен.

Что до финмона, то не злобнее того, что есть с теми же ОВГЗ. Украинскому всё равно куда были переводы. Зарубежные ещё более расслаблены. Вроде как европейский AML сквозь пальцы смотрит в пределах 50k евро в месяц. Это не украинские брокеры, которые уже на $10k общеинвестированных доки попросят. Да такие, чтобы зарплата не старше трёх-пяти лет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 23.03.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 07:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

citramon написав:А еще можно было послушать полосатого и закупить бтс по 20 тыс $, в результате около 200% грязными

Якщо Зебру послухати, то в 2022 купити бакс по 40-45 і чекати 55, а потім цей самий бакс продати по 37 і чекати 34
Zochan
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11299113001130111302
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3399, 3400, 3401
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
34002 36814129
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 бер, 2024 17:57
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 191, 192, 193
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1922 13206760
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 бер, 2024 09:40
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23161159
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (37)
23.03.2024 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.