Эт хуже, да. Пишут, что в среденем за 10 лет и всего-то 10.89% грязными годовых. Так что, таки все в стабильно высокодоходные гривневые ОВГЗ?
SP - это гораздо сложнее - нужно переводить деньги каким-то брокерам, соответственно с ними нужно договора какие-то заключать, понятно, что наверняка это онлайн можно сделать, но с другой стороны деньги должны быть белыми... И потом, нужно выбрать в какие именно акции вкладываться - а то вон понагребали некоторые Теслу по 1200... И потом, как финмон посмотрит на такие переводы за кордон?!🤔🤔🤔
asti написав:Що-ж, панове, підбив деякі підсумки. Так ось, за рік (нещодавно був день народження) мої статки збільшилися приблизно на 10% у валюті. Причому основний дохід принесла мені не біганина з валютою на яку я витратив левову частку свого часу і думок, а купони по ОВДП. Такі справи...😎😎😎
А складової "заробив" в сенсі винагороди за роботу нема зовсім? Минулий рік дав можливість під 30% у валюті мати вийшовши з неї і зайшовши в грн ОВДП і назад. Ось писав 1 рік назад:
Ой+ написав: Нед 26 лют, 2023 19:40 Це 4% за 3 міс, що не так аж збуджує і відповідає менш клопітним % по депо та ОВДП. Хіба що очікувати, що не виключено, серйозного девала. Але його може не бути ближчим часом, ба навіть ще деякий укріпляж на фоні всіляких допомог не менш імовірний.
Але як гласить напис на перстні царя Соломона "Все минає" і навряд чи ближчим часом така дохідність повториться.
asti написав:SP - это гораздо сложнее - нужно переводить деньги каким-то брокерам, соответственно с ними нужно договора какие-то заключать, понятно, что наверняка это онлайн можно сделать, но с другой стороны деньги должны быть белыми... И потом, нужно выбрать в какие именно акции вкладываться - а то вон понагребали некоторые Теслу по 1200... И потом, как финмон посмотрит на такие переводы за кордон?!🤔🤔🤔
Та я б не сказал, что прям гораздо сложнее по сравнению с покупкой ОВГЗ. Договор в онлайне, как и с ICU (хотя некоторым любителям посидеть в Укргазе может это как раз и сложнее), которое, на минуточку, тоже "какой-то брокер". Выбрать ЦБ разве что сложнее потому, что выбор гораздо больше (даже этих S&P 500, как грязи), но это больше про однократно изучить матчасть. А насчёт, чтобы не понагребать одной бумаги, которая может сильно и надолго рухнуть: так для этого S&P 500 и существуют. Конечно, за счёт того, что и заработать слишком много не выйдет. Но тут уже каждый сам выбирает.
Несколько сложнее перевод на брокера: не просто один СЭП или даже прямо с карты. Но карусельщику лёгкий легальный схематоз должен быть привычен.
Что до финмона, то не злобнее того, что есть с теми же ОВГЗ. Украинскому всё равно куда были переводы. Зарубежные ещё более расслаблены. Вроде как европейский AML сквозь пальцы смотрит в пределах 50k евро в месяц. Это не украинские брокеры, которые уже на $10k общеинвестированных доки попросят. Да такие, чтобы зарплата не старше трёх-пяти лет.