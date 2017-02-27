Додано: Нед 24 бер, 2024 07:13

asti написав: SP - это гораздо сложнее - нужно переводить деньги каким-то брокерам, соответственно с ними нужно договора какие-то заключать, понятно, что наверняка это онлайн можно сделать, но с другой стороны деньги должны быть белыми... И потом, нужно выбрать в какие именно акции вкладываться - а то вон понагребали некоторые Теслу по 1200... И потом, как финмон посмотрит на такие переводы за кордон?!🤔🤔🤔 SP - это гораздо сложнее - нужно переводить деньги каким-то брокерам, соответственно с ними нужно договора какие-то заключать, понятно, что наверняка это онлайн можно сделать, но с другой стороны деньги должны быть белыми... И потом, нужно выбрать в какие именно акции вкладываться - а то вон понагребали некоторые Теслу по 1200... И потом, как финмон посмотрит на такие переводы за кордон?!🤔🤔🤔

Та я б не сказал, что прям гораздо сложнее по сравнению с покупкой ОВГЗ. Договор в онлайне, как и с ICU (хотя некоторым любителям посидеть в Укргазе может это как раз и сложнее), которое, на минуточку, тоже "какой-то брокер". Выбрать ЦБ разве что сложнее потому, что выбор гораздо больше (даже этих S&P 500, как грязи), но это больше про однократно изучить матчасть. А насчёт, чтобы не понагребать одной бумаги, которая может сильно и надолго рухнуть: так для этого S&P 500 и существуют. Конечно, за счёт того, что и заработать слишком много не выйдет. Но тут уже каждый сам выбирает.Несколько сложнее перевод на брокера: не просто один СЭП или даже прямо с карты. Но карусельщику лёгкий легальный схематоз должен быть привычен.Что до финмона, то не злобнее того, что есть с теми же ОВГЗ. Украинскому всё равно куда были переводы. Зарубежные ещё более расслаблены. Вроде как европейский AML сквозь пальцы смотрит. Это не украинские брокеры, которые уже на $10k общеинвестированных доки попросят. Да такие, чтобы зарплата не старше трёх-пяти лет.