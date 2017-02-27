Додано: Нед 24 бер, 2024 10:22

asti написав: Повезло. Можно конечно и в СП вложиться. Только через ИСУ как-то стремновато, а через какого-то американского брокера можно это сделать - или там комплайнс нереально пройти безработному украинскому миллионеру? Повезло. Можно конечно и в СП вложиться. Только через ИСУ как-то стремновато, а через какого-то американского брокера можно это сделать - или там комплайнс нереально пройти безработному украинскому миллионеру?

Если прописка не крым,донецкая,луганская,запорожская,херсонская (с ними из-за санкций не работает даже с Запорожьем которое никогда не было оккупировано) - то американский Interactive Brokers, наиболее надежный и выгодный. Если суммы не очень большие то наверное комплайенс не доколупается.Покупать можно ETF с ирландской регистрацией причем аккумулирующие на тот же S&P 500 - тогда пока не продашь налоги декларировать и платить не нужно (целиком законно).И там купить напримерНа S&P 500 варианты:(CSPX он самый ликвидный, комиссия TER за обслуживание 0.07% годовых, но цена около 550$ за штуку, а покупать дробными частями хоть и можно не не очень рекомендую из-за мороки при подаче отчета в будущем при продаже)или(тоже 0.07% комиссии и достаточно надежный от Vanguard)или с меньшей комиссией за обслуживание (0.03%), но пока менее ликвидный так как в 2023 вышел и с бОльшим спредом между покупкой и продажейхотя в будущем через несколько лет при должной популярности ликвидность SPYL нарастетИли если хочется не только в экономику USA, а и часть в другие развитые западные рынки то брать на индекс MSCI World:там комиссия 0.12% и последние годы доходность чуть меньше чем S&P 500.С учетом что прибыль американских компаний из S&P 500 и так включает где-то 30% прибылей из-за рубежа, то целесообразность диверсификации на другие страны дискутируема.