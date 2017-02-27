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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11301113021130311304>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 125
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:18

  Hotab написав:foxluck , для балансування все ж мабуть ГАЕС, а не ГЕС. У ГЕС такий же рівний видобуток (майже) як у АЕС.

в першу чергу балансують ТЕС й ГЕС. ГЕС - найпростіше, скинув воду й все. ГАЕС має таку цікавинку, що може споживати надлишок енергії - но загалом їх вплив не надто великий

всі ГЕС генерували десь 10% від загального споживання (правда, це довоєнні пропорції).
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Повезло. Можно конечно и в СП вложиться. Только через ИСУ как-то стремновато, а через какого-то американского брокера можно это сделать - или там комплайнс нереально пройти безработному украинскому миллионеру?

Если прописка не крым,донецкая,луганская,запорожская,херсонская (с ними из-за санкций не работает даже с Запорожьем которое никогда не было оккупировано) - то американский Interactive Brokers, наиболее надежный и выгодный. Если суммы не очень большие то наверное комплайенс не доколупается.
Покупать можно ETF с ирландской регистрацией причем аккумулирующие на тот же S&P 500 - тогда пока не продашь налоги декларировать и платить не нужно (целиком законно).
И там купить например

На S&P 500 варианты:
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 00B5BMR087
(CSPX он самый ликвидный, комиссия TER за обслуживание 0.07% годовых, но цена около 550$ за штуку, а покупать дробными частями хоть и можно не не очень рекомендую из-за мороки при подаче отчета в будущем при продаже)
или
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 00BFMXXD54
(тоже 0.07% комиссии и достаточно надежный от Vanguard)
или с меньшей комиссией за обслуживание (0.03%), но пока менее ликвидный так как в 2023 вышел и с бОльшим спредом между покупкой и продажей
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 000XZSV718
хотя в будущем через несколько лет при должной популярности ликвидность SPYL нарастет

Или если хочется не только в экономику USA, а и часть в другие развитые западные рынки то брать на индекс MSCI World:
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 00BFY0GT14
там комиссия 0.12% и последние годы доходность чуть меньше чем S&P 500.
С учетом что прибыль американских компаний из S&P 500 и так включает где-то 30% прибылей из-за рубежа, то целесообразность диверсификации на другие страны дискутируема.
Востаннє редагувалось foxluck в Нед 24 бер, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:23

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

  Hotab написав:asti , закон сохранения денег в силе: муха считает лосей от овгз, вы плюсы. Все довольны, муха заходит на второй заход молясь на «выше 45 не будет через год». Наблюдаем с попкорном.
Ну, до осені і деякі гривнедепо(відкриті півроку, чи пару місяців тому) - дають можливість в'яло позіхати до курсу 42 і 43 :lol:

Все буде Україна! :D
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:26

  Hotab написав:foxluck , для балансування все ж мабуть ГАЕС, а не ГЕС. У ГЕС такий же рівний видобуток (майже) як у АЕС.

Не совсем. ГАЭС замечательная штука потому, что позволяет запасать энергию, когда её переизбыток. Но и простая ГЭС, в которой генерацию можно остановить за 1-2 минуты и за столько же набрать до полной - это очень быстрая маневровая мощность.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:29

  foxluck написав:
  asti написав:Повезло. Можно конечно и в СП вложиться. Только через ИСУ как-то стремновато, а через какого-то американского брокера можно это сделать - или там комплайнс нереально пройти безработному украинскому миллионеру?

Если прописка не крым,донецкая,луганская,запорожская,херсонская (с ними из-за санкций не работает даже с Запорожьем которое никогда не было оккупировано) - то американский Interactive Brokers, наиболее надежный и выгодный. Если суммы не очень большие то наверное комплайенс не поколупается.
Покупать можно ETF с ирландской регистрацией причем аккумулирующие на тот же S&P 500 - тогда пока не продашь налоги декларировать и платить не нужно (целиком законно).

Раньше можно было через Сенс акции покупать в приложении - функционал и сейчас остался но купить нельзя... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:29

Shaman ,

ГАЕС має таку цікавинку, що може споживати надлишок енергії



Саме це я і називаю «балансування». Коли дешеву нічну атомну енергію використовують для закидання «наверх» води на ГАЕС, а вдень скидати цю воду…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:39

  asti написав:Раньше можно было через Сенс акции покупать в приложении - функционал и сейчас остался но купить нельзя... :( :(

Было бы по чему горевать. То для щедрых и ленивых. Покупка и продажа только за гривны, хотя акции долларовые, поэтому платишь банку два раза за конверсию. Плюс мизерный набор самих акций. Плюс сверх украинских платить ещё и 30% американских налогов. Плюс сейчас те, кто тогда купили, попали в интересное положение: через Сенс продать нельзя, а перевод на других брокеров частенько дороже, чем та акция. Но какая-то своя ЦА есть, не поспоришь.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:39

Давайте подытожим: С валютной карты/счета большинства укробанков можно без комиссии перекидывать на карту/счёт западного банка по 100000 грн в день в эквиваленте, верно?
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:42

  moveton написав:
  asti написав:Раньше можно было через Сенс акции покупать в приложении - функционал и сейчас остался но купить нельзя... :( :(

Было бы по чему горевать. То для щедрых и ленивых. Покупка и продажа только за гривны, хотя акции долларовые, поэтому платишь банку два раза за конверсию. Плюс мизерный набор самих акций. Плюс сверх украинских платить ещё и 30% американских налогов. Плюс сейчас те, кто тогда купили, попали в интересное положение: через Сенс продать нельзя, а перевод на других брокеров частенько дороже, чем та акция. Но какая-то своя ЦА есть, не поспоришь.
Жесть... С ОВГЗ всё работает отлично - спреды низкие
(на короткие бумаги), никаких налогов, обслуживание - 0, деньги после продажи заходят моментально//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:44

  Hotab написав:Саме це я і називаю «балансування». Коли дешеву нічну атомну енергію використовують для закидання «наверх» води на ГАЕС, а вдень скидати цю воду…

У больших энергетиков минимальная задача в другом: чтобы в каждый текущий момент генерация совпадала с потреблением. Круто, если энергию получится ещё и запасать, но самое главное иметь маневровые мощности, которые можно быстро включить или выключить.
moveton
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