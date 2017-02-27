asti написав:Повезло. Можно конечно и в СП вложиться. Только через ИСУ как-то стремновато, а через какого-то американского брокера можно это сделать - или там комплайнс нереально пройти безработному украинскому миллионеру?
Если прописка не крым,донецкая,луганская,запорожская,херсонская (с ними из-за санкций не работает даже с Запорожьем которое никогда не было оккупировано) - то американский Interactive Brokers, наиболее надежный и выгодный. Если суммы не очень большие то наверное комплайенс не доколупается. Покупать можно ETF с ирландской регистрацией причем аккумулирующие на тот же S&P 500 - тогда пока не продашь налоги декларировать и платить не нужно (целиком законно). И там купить например
Или если хочется не только в экономику USA, а и часть в другие развитые западные рынки то брать на индекс MSCI World: https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 00BFY0GT14 там комиссия 0.12% и последние годы доходность чуть меньше чем S&P 500. С учетом что прибыль американских компаний из S&P 500 и так включает где-то 30% прибылей из-за рубежа, то целесообразность диверсификации на другие страны дискутируема.
Востаннє редагувалось foxluck в Нед 24 бер, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:foxluck , для балансування все ж мабуть ГАЕС, а не ГЕС. У ГЕС такий же рівний видобуток (майже) як у АЕС.
Не совсем. ГАЭС замечательная штука потому, что позволяет запасать энергию, когда её переизбыток. Но и простая ГЭС, в которой генерацию можно остановить за 1-2 минуты и за столько же набрать до полной - это очень быстрая маневровая мощность.
asti написав:Повезло. Можно конечно и в СП вложиться. Только через ИСУ как-то стремновато, а через какого-то американского брокера можно это сделать - или там комплайнс нереально пройти безработному украинскому миллионеру?
Если прописка не крым,донецкая,луганская,запорожская,херсонская (с ними из-за санкций не работает даже с Запорожьем которое никогда не было оккупировано) - то американский Interactive Brokers, наиболее надежный и выгодный. Если суммы не очень большие то наверное комплайенс не поколупается. Покупать можно ETF с ирландской регистрацией причем аккумулирующие на тот же S&P 500 - тогда пока не продашь налоги декларировать и платить не нужно (целиком законно).
Раньше можно было через Сенс акции покупать в приложении - функционал и сейчас остался но купить нельзя...
asti написав:Раньше можно было через Сенс акции покупать в приложении - функционал и сейчас остался но купить нельзя...
Было бы по чему горевать. То для щедрых и ленивых. Покупка и продажа только за гривны, хотя акции долларовые, поэтому платишь банку два раза за конверсию. Плюс мизерный набор самих акций. Плюс сверх украинских платить ещё и 30% американских налогов. Плюс сейчас те, кто тогда купили, попали в интересное положение: через Сенс продать нельзя, а перевод на других брокеров частенько дороже, чем та акция. Но какая-то своя ЦА есть, не поспоришь.
asti написав:Раньше можно было через Сенс акции покупать в приложении - функционал и сейчас остался но купить нельзя...
Было бы по чему горевать. То для щедрых и ленивых. Покупка и продажа только за гривны, хотя акции долларовые, поэтому платишь банку два раза за конверсию. Плюс мизерный набор самих акций. Плюс сверх украинских платить ещё и 30% американских налогов. Плюс сейчас те, кто тогда купили, попали в интересное положение: через Сенс продать нельзя, а перевод на других брокеров частенько дороже, чем та акция. Но какая-то своя ЦА есть, не поспоришь.
Жесть... С ОВГЗ всё работает отлично - спреды низкие (на короткие бумаги), никаких налогов, обслуживание - 0, деньги после продажи заходят моментально//)
Hotab написав:Саме це я і називаю «балансування». Коли дешеву нічну атомну енергію використовують для закидання «наверх» води на ГАЕС, а вдень скидати цю воду…
У больших энергетиков минимальная задача в другом: чтобы в каждый текущий момент генерация совпадала с потреблением. Круто, если энергию получится ещё и запасать, но самое главное иметь маневровые мощности, которые можно быстро включить или выключить.