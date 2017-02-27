asti написав:Давайте подытожим: С валютной карты/счета большинства укробанков можно без комиссии перекидывать на карту/счёт западного банка по 100000 грн в день в эквиваленте, верно?
Не со всех и не совсем без комисии. Есть способ (в ютюбе поищи) с EUR(не USD) карт некоторых банков (Моно,Пумб,УкрГаз и некоторые другие) с расходами примерно 0.5% перекинуть на Interactive Brokers. Дальше - или 2 доллара за обмен EUR->USD (вне зависимости от суммы) в самом IB или покупать ETF прямо в EUR.
asti написав:Що-ж, панове, підбив деякі підсумки. Так ось, за рік (нещодавно був день народження) мої статки збільшилися приблизно на 10% у валюті. Причому основний дохід принесла мені не біганина з валютою на яку я витратив левову частку свого часу і думок, а купони по ОВДП. Такі справи...😎😎😎
А складової "заробив" в сенсі винагороди за роботу нема зовсім? Минулий рік дав можливість під 30% у валюті мати вийшовши з неї і зайшовши в грн ОВДП і назад. Ось писав 1 рік назад:
Ой+ написав: Нед 26 лют, 2023 19:40 Це 4% за 3 міс, що не так аж збуджує і відповідає менш клопітним % по депо та ОВДП. Хіба що очікувати, що не виключено, серйозного девала. Але його може не бути ближчим часом, ба навіть ще деякий укріпляж на фоні всіляких допомог не менш імовірний.
Але як гласить напис на перстні царя Соломона "Все минає" і навряд чи ближчим часом така дохідність повториться.
а якщо горизонт не рік, а два, і вклався в ОВДП в січні 2022, а не січні 2023 то тоді збитки
somilitark написав:З втратою Дніпрогес ми втратили 20 відсотків електроенергії, ось де пясець.
Это Вы привели цифру нарастающим итогом с начала войны? Предупреждать надо! Заставили меня с телефона гуглить мощность станции Потеря серьезная, но для паники не достаточная. Дамбу расковырять вряд ли получится. Там слишком много бетона.
somilitark написав:З втратою Дніпрогес ми втратили 20 відсотків електроенергії, ось де пясець.
Это Вы привели цифру нарастающим итогом с начала войны? Предупреждать надо! Заставили меня с телефона гуглить мощность станции Потеря серьезная, но для паники не достаточная. Дамбу расковырять вряд ли получится. Там слишком много бетона.
Каховську дамбу, кажуть, підірвали загнавши потяг з вибухівкою в тунель всередини дамби, але думаю, що це іпсо.
asti написав:Раньше можно было через Сенс акции покупать в приложении
Покупать акции отдельных (даже хороших) компаний очень рисковано - можно потерять капитал при их просадке и не получить прибыль если какая-то другая компания вырастет. Надо покупать широкодиверсифицированный индекс типа того-же S&P 500, в идеале на долгий срок - лет 10 или больше. Докупать и не продавать - так в будущем за счет сложных процентов нарастет хороший капитал. Можно примерно прикинуть с какой вероятностью что нарастет (по методу монте-карло) например на сайте https://www.portfoliovisualizer.com/mon ... sisResults если хотите прикидывать для S&P 500 то выбираем Portfolio type:tickers и тикер VOO (один из популярных на S&P 500, он не ирландский но для расчетов аналогичен) с аллокацией 100%. Или если на MSCI WORLD то тикер URTH
asti написав:Давайте подытожим: С валютной карты/счета большинства укробанков можно без комиссии перекидывать на карту/счёт западного банка по 100000 грн в день в эквиваленте, верно?
Не со всех и не совсем без комисии. Есть способ (в ютюбе поищи) с EUR(не USD) карт некоторых банков (Моно,Пумб,УкрГаз и некоторые другие) с расходами примерно 0.5% перекинуть на Interactive Brokers. Дальше - или 2 доллара за обмен EUR->USD (вне зависимости от суммы) в самом IB или покупать ETF прямо в EUR.
А выводить деньги оттуда (с ИБ) можно только обратно в Украину, в Европе их снять после продажи бумаг есть возможность?
asti написав:А выводить деньги оттуда (с ИБ) можно только обратно в Украину, в Европе их снять после продажи бумаг есть возможность?
Можно и в Европу выврдить и в Украину. Но желательно (хоть и не обязательно) на тот счет в Европе с которого что-то заводилось перед этим (то есть завести с того счета небольшую сумму и потом все остальное на него выводить). Счет должен быть естественно на ваше имя. И платить налоги надо будет если что-то продать из активов чтобы все по закону.