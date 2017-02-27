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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 бер, 2024 12:21
foxluck написав: asti написав:
А выводить деньги оттуда (с ИБ) можно только обратно
в Украину, в Европе их снять после продажи бумаг есть возможность?
Можно и в Европу выврдить и в Украину. Но желательно (хоть и не обязательно) на тот счет в Европе с которого что-то заводилось перед этим (то есть завести с того счета небольшую сумму и потом все остальное на него выводить). Счет должен быть естественно на ваше имя. И платить налоги надо будет если что-то продать из активов чтобы все по закону.
Спасибо за консультацию, есть над чем подумать//))
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Додано: Нед 24 бер, 2024 14:11
moveton написав: asti написав:
А выводить деньги оттуда (с ИБ) можно только обратно
в Украину, в Европе их снять после продажи бумаг есть возможность?
Это же не украинский брокер. Куда захочешь, туда и переводи. Причём справка о продаже бумаг отмажет от любого финмона.
Спасибо, а вы лично пользуетесь их услугами?
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