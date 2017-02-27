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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 бер, 2024 16:51
Ой+ написав: flyman написав:
а якщо горизонт не рік, а два, і вклався в ОВДП в січні 2022, а не січні 2023 то тоді збитки
Я вклався добряче в грн ОВДП ще у 2021, а у травні 2022 цілком усвідомлено перезаходив на понад рік, розуміючи що тодішніх 11% точно нічого не перекриють в плані девалу, але дійсно тодішні ОВДП розглядав як допомогу державі. У 2023 деяка компенсація відбулась. А зараз, то думаю, що вже укріплення грн точно не буде по підсумках проку, а от щось протилежне імовірність зростає.
придбав ОВДП у лютому 2021 до червня 2022 , у червні забрав 35%, на решту купив ще ОВДП на 7 міс (загалом втратив десь 3,5к дол, але думав так само як ви)
тодішні ОВДП розглядав як допомогу державі
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Додано: Нед 24 бер, 2024 17:49
В мене до листопада 21 року усі - ще раз повторюю - усі гроші були в гривневих ОВДП переважно до 22-25 років, перед війною частину встиг продати, причому останній пакет 23 лютого, але валюту в той день вже купити не встиг//))
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