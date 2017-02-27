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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 125
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
10%
13
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:51

  Ой+ написав:
  flyman написав:а якщо горизонт не рік, а два, і вклався в ОВДП в січні 2022, а не січні 2023 то тоді збитки

Я вклався добряче в грн ОВДП ще у 2021, а у травні 2022 цілком усвідомлено перезаходив на понад рік, розуміючи що тодішніх 11% точно нічого не перекриють в плані девалу, але дійсно тодішні ОВДП розглядав як допомогу державі. У 2023 деяка компенсація відбулась. А зараз, то думаю, що вже укріплення грн точно не буде по підсумках проку, а от щось протилежне імовірність зростає.


придбав ОВДП у лютому 2021 до червня 2022 , у червні забрав 35%, на решту купив ще ОВДП на 7 міс (загалом втратив десь 3,5к дол, але думав так само як ви)

тодішні ОВДП розглядав як допомогу державі
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:49

В мене до листопада 21 року усі - ще раз повторюю - усі гроші були в гривневих ОВДП переважно до 22-25 років, перед війною частину встиг продати, причому останній пакет 23 лютого, але валюту в той день вже купити не встиг//))
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