asti написав:А выводить деньги оттуда (с ИБ) можно только обратно в Украину, в Европе их снять после продажи бумаг есть возможность?
Можно и в Европу выврдить и в Украину. Но желательно (хоть и не обязательно) на тот счет в Европе с которого что-то заводилось перед этим (то есть завести с того счета небольшую сумму и потом все остальное на него выводить). Счет должен быть естественно на ваше имя. И платить налоги надо будет если что-то продать из активов чтобы все по закону.
asti написав:А выводить деньги оттуда (с ИБ) можно только обратно в Украину, в Европе их снять после продажи бумаг есть возможность?
Можно и в Европу выврдить и в Украину. Но желательно (хоть и не обязательно) на тот счет в Европе с которого что-то заводилось перед этим (то есть завести с того счета небольшую сумму и потом все остальное на него выводить). Счет должен быть естественно на ваше имя. И платить налоги надо будет если что-то продать из активов чтобы все по закону.
Спасибо за консультацию, есть над чем подумать//))
flyman написав:а якщо горизонт не рік, а два, і вклався в ОВДП в січні 2022, а не січні 2023 то тоді збитки
Я вклався добряче в грн ОВДП ще у 2021, а у травні 2022 цілком усвідомлено перезаходив на понад рік, розуміючи що тодішніх 11% точно нічого не перекриють в плані девалу, але дійсно тодішні ОВДП розглядав як допомогу державі. У 2023 деяка компенсація відбулась. А зараз, то думаю, що вже укріплення грн точно не буде по підсумках проку, а от щось протилежне імовірність зростає.
flyman написав:а якщо горизонт не рік, а два, і вклався в ОВДП в січні 2022, а не січні 2023 то тоді збитки
Я вклався добряче в грн ОВДП ще у 2021, а у травні 2022 цілком усвідомлено перезаходив на понад рік, розуміючи що тодішніх 11% точно нічого не перекриють в плані девалу, але дійсно тодішні ОВДП розглядав як допомогу державі. У 2023 деяка компенсація відбулась. А зараз, то думаю, що вже укріплення грн точно не буде по підсумках проку, а от щось протилежне імовірність зростає.
придбав ОВДП у лютому 2021 до червня 2022 , у червні забрав 35%, на решту купив ще ОВДП на 7 міс (загалом втратив десь 3,5к дол, але думав так само як ви)
В мене до листопада 21 року усі - ще раз повторюю - усі гроші були в гривневих ОВДП переважно до 22-25 років, перед війною частину встиг продати, причому останній пакет 23 лютого, але валюту в той день вже купити не встиг//))
flyman написав:а якщо горизонт не рік, а два, і вклався в ОВДП в січні 2022, а не січні 2023 то тоді збитки
Я вклався добряче в грн ОВДП ще у 2021, а у травні 2022 цілком усвідомлено перезаходив на понад рік, розуміючи що тодішніх 11% точно нічого не перекриють в плані девалу, але дійсно тодішні ОВДП розглядав як допомогу державі. У 2023 деяка компенсація відбулась. А зараз, то думаю, що вже укріплення грн точно не буде по підсумках проку, а от щось протилежне імовірність зростає.
Вихід в маленький плюс за рахунок переоцінки нерухомості, яка спрацювала як хедж https://fi202x.blogspot.com/2024/03/2023-2022.html Думаю, що при плавному, керованому девалі нерухомість не буде різко дешевіти, а гривневі ОВДП в перерахунку в тверду валюту будуть теж генерити плюс. Надіюсь, що чорних лебедів вже не буде, і так їх достатньо поналітало, пора їм совість мати.