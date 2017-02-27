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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11302113031130411305>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 126
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
11%
14
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:48

  asti написав: А выводить деньги оттуда (с ИБ) можно только обратно
в Украину, в Европе их снять после продажи бумаг есть возможность?

Это же не украинский брокер. Куда захочешь, туда и переводи. Причём справка о продаже бумаг отмажет от любого финмона.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:А выводить деньги оттуда (с ИБ) можно только обратно
в Украину, в Европе их снять после продажи бумаг есть возможность?

Можно и в Европу выврдить и в Украину. Но желательно (хоть и не обязательно) на тот счет в Европе с которого что-то заводилось перед этим (то есть завести с того счета небольшую сумму и потом все остальное на него выводить). Счет должен быть естественно на ваше имя. И платить налоги надо будет если что-то продать из активов чтобы все по закону.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:21

  foxluck написав:
  asti написав:А выводить деньги оттуда (с ИБ) можно только обратно
в Украину, в Европе их снять после продажи бумаг есть возможность?

Можно и в Европу выврдить и в Украину. Но желательно (хоть и не обязательно) на тот счет в Европе с которого что-то заводилось перед этим (то есть завести с того счета небольшую сумму и потом все остальное на него выводить). Счет должен быть естественно на ваше имя. И платить налоги надо будет если что-то продать из активов чтобы все по закону.

Спасибо за консультацию, есть над чем подумать//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:11

  moveton написав:
  asti написав: А выводить деньги оттуда (с ИБ) можно только обратно
в Украину, в Европе их снять после продажи бумаг есть возможность?

Это же не украинский брокер. Куда захочешь, туда и переводи. Причём справка о продаже бумаг отмажет от любого финмона.

Спасибо, а вы лично пользуетесь их услугами?
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:а якщо горизонт не рік, а два, і вклався в ОВДП в січні 2022, а не січні 2023 то тоді збитки

Я вклався добряче в грн ОВДП ще у 2021, а у травні 2022 цілком усвідомлено перезаходив на понад рік, розуміючи що тодішніх 11% точно нічого не перекриють в плані девалу, але дійсно тодішні ОВДП розглядав як допомогу державі. У 2023 деяка компенсація відбулась. А зараз, то думаю, що вже укріплення грн точно не буде по підсумках проку, а от щось протилежне імовірність зростає.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:51

  Ой+ написав:
  flyman написав:а якщо горизонт не рік, а два, і вклався в ОВДП в січні 2022, а не січні 2023 то тоді збитки

Я вклався добряче в грн ОВДП ще у 2021, а у травні 2022 цілком усвідомлено перезаходив на понад рік, розуміючи що тодішніх 11% точно нічого не перекриють в плані девалу, але дійсно тодішні ОВДП розглядав як допомогу державі. У 2023 деяка компенсація відбулась. А зараз, то думаю, що вже укріплення грн точно не буде по підсумках проку, а от щось протилежне імовірність зростає.


придбав ОВДП у лютому 2021 до червня 2022 , у червні забрав 35%, на решту купив ще ОВДП на 7 міс (загалом втратив десь 3,5к дол, але думав так само як ви)

тодішні ОВДП розглядав як допомогу державі
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:49

В мене до листопада 21 року усі - ще раз повторюю - усі гроші були в гривневих ОВДП переважно до 22-25 років, перед війною частину встиг продати, причому останній пакет 23 лютого, але валюту в той день вже купити не встиг//))
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 08:39

  Ой+ написав:
  flyman написав:а якщо горизонт не рік, а два, і вклався в ОВДП в січні 2022, а не січні 2023 то тоді збитки

Я вклався добряче в грн ОВДП ще у 2021, а у травні 2022 цілком усвідомлено перезаходив на понад рік, розуміючи що тодішніх 11% точно нічого не перекриють в плані девалу, але дійсно тодішні ОВДП розглядав як допомогу державі. У 2023 деяка компенсація відбулась. А зараз, то думаю, що вже укріплення грн точно не буде по підсумках проку, а от щось протилежне імовірність зростає.

Вихід в маленький плюс за рахунок переоцінки нерухомості, яка спрацювала як хедж
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/2023-2022.html
Думаю, що при плавному, керованому девалі нерухомість не буде різко дешевіти,
а гривневі ОВДП в перерахунку в тверду валюту будуть теж генерити плюс.
Надіюсь, що чорних лебедів вже не буде, і так їх достатньо поналітало, пора їм совість мати.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 08:46

flyman
На начало 2023г. курс для расчета портфеля активов 37.4 грн за USD (средний "карусельный" курс, не НБУ) и 38 грн. на 31 декабря.
ага 38... 3.01 лично сливал котлету по 39,35.
viewtopic.php?p=5670307#p5670307
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 09:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:foxluck , для балансування все ж мабуть ГАЕС, а не ГЕС. У ГЕС такий же рівний видобуток (майже) як у АЕС.

ГЕС так само здійснюють добове регулювання як і ГАЕС
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