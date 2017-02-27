RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11302113031130411305

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 126
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
11%
14
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 09:23

  vitaliiangel написав:flyman
На начало 2023г. курс для расчета портфеля активов 37.4 грн за USD (средний "карусельный" курс, не НБУ) и 38 грн. на 31 декабря.
ага 38... 3.01 лично сливал котлету по 39,35.
viewtopic.php?p=5670307#p5670307

"карусєльний курс",
шкільний псіхолог, ну має ж бути хоть якись позітів у фінансах,
два роки в мінус, це не в кожного психіка витримає,
так і туфлі за $15 пара будуть викликати чорну заздрість
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34381
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 09:35

  Denik написав:
  Hotab написав:foxluck , для балансування все ж мабуть ГАЕС, а не ГЕС. У ГЕС такий же рівний видобуток (майже) як у АЕС.

ГЕС так само здійснюють добове регулювання як і ГАЕС

ГЕС преважно в + (хоча якщо працює 50%50%, то вкл/викл турбін дає +-), а ГАЕС вміє в обидва боки, в + і -
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34381
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11302113031130411305
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3399, 3400, 3401
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
34003 36815406
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 бер, 2024 11:58
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 191, 192, 193
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1922 13207148
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 бер, 2024 09:40
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23161400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11645)
25.03.2024 09:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.