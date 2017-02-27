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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 бер, 2024 09:23
vitaliiangel написав:flyman
На начало 2023г. курс для расчета портфеля активов 37.4 грн за USD (средний "карусельный" курс, не НБУ) и 38 грн. на 31 декабря.
ага 38... 3.01 лично сливал котлету по 39,35.viewtopic.php?p=5670307#p5670307
"карусєльний курс",
шкільний псіхолог, ну має ж бути хоть якись позітів у фінансах,
два роки в мінус, це не в кожного психіка витримає,
так і туфлі за $15 пара будуть викликати чорну заздрість
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Додано: Пон 25 бер, 2024 09:35
Denik написав: Hotab написав:
foxluck , для балансування все ж мабуть ГАЕС, а не ГЕС. У ГЕС такий же рівний видобуток (майже) як у АЕС.
ГЕС так само здійснюють добове регулювання як і ГАЕС
ГЕС преважно в + (хоча якщо працює 50%50%, то вкл/викл турбін дає +-), а ГАЕС вміє в обидва боки, в + і -
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Додано: Пон 25 бер, 2024 11:08
flyman
,
два роки в мінус, це не в кожного психіка витримає,
так і туфлі за $15 пара
Тут в більшості всім побоку ти в плюсах чи мінусах, в трусах чи без. Поки ти не починаєш повчати інших своєму гівножиттю.
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